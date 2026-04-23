Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران ترد على تصريحات ترامب حول وجود انقسام داخي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صدمة كبيرة لعشاق برشلونة

رياضة

2026-04-23 | 10:22
صدمة كبيرة لعشاق برشلونة
845 شوهد

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن جناحه لامين جمال تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى سيغيب على إثرها عن بقية مباريات الموسم الحالي.


وقال نادي برشلونة في منشور عبر حسابه على منصة (X): "أثبتت الفحوصات التي أُجريت للاعب لامين جمال أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وسيخضع على إثرها لعلاج تحفظي".

وأضاف: "وبذلك سيغيب لامين عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم".

وقد خضع لامين جمال (18 عاما) للفحوصات الطبية مع نادي برشلونة، وتشير التقييمات الأولية إلى فترة غياب تتراوح بين 4 و6 أسابيع، في انتظار التقرير الطبي الرسمي الذي سيصدره النادي خلال الساعات المقبلة.

من المقرر أن ينضم لامين إلى معسكر المنتخب الإسباني يوم 30 مايو في لاس روزاس، وسيتم إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 1 يونيو، وسيبدأ منتخب إسبانيا مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي في أتلانتا، لذلك لن يواجه أي مشكلة في الجاهزية لهذه المباراة.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراتين تحضيريتين، الأولى أمام العراق، والتي لم يتم تأكيدها بشكل نهائي بعد، في لا كورونيا يوم 4 يونيو، والثانية في بويبلا (المكسيك) أمام بيرو يوم 8 يونيو. وهما مباراتان إعداديتان قد يحصل فيهما لامين على بعض الدقائق.

وعلى أي حال، فإن المرحلة الأولى لإسبانيا لا يتوقع أن تكون معقدة، مع مواجهات أمام كاب فيردي يوم 15 يونيو، والسعودية يوم 21 يونيو، بينما يواجه منتخب الأوروغواي في غوادالاخارا يوم 26 يونيو. وتعد بطولة كأس العالم 2026 طويلة جدا وتنتهي في 19 يوليو 2026، ما يتيح وقتا كافيا لمشاركته.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تعطل تنفيذ المخطط العمراني الجديد للضلوعية
Play
تعطل تنفيذ المخطط العمراني الجديد للضلوعية
14:46 | 2026-04-21
شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه
Play
شاهد بالفيديو.. نائب عن البصرة يتحدث بتعالي ويتوعد موظفا بالبلدية والاخير يرد عليه
04:30 | 2026-04-20
أزمة الغاز في البصرة: واقع ضاغط ومعاناة لا تتوقف
Play
أزمة الغاز في البصرة: واقع ضاغط ومعاناة لا تتوقف
02:49 | 2026-04-20
في بغداد.. الحمداني ينتصر لمواطنة عراقية في محطة لبيع الغاز
Play
في بغداد.. الحمداني ينتصر لمواطنة عراقية في محطة لبيع الغاز
14:10 | 2026-04-19
كيف تحولت الملاحقات والمضايقات إلى سياجٍ يطوق أقلام الصحفيين وأصوات الناشطين؟
Play
كيف تحولت الملاحقات والمضايقات إلى سياجٍ يطوق أقلام الصحفيين وأصوات الناشطين؟
16:55 | 2026-04-17
صلاح الدين تنافس في منتجاتها الزراعية.. فيديو
Play
صلاح الدين تنافس في منتجاتها الزراعية.. فيديو
07:55 | 2026-04-17
شاهد.. ممثل العراق في اليونسكو يخطف الأنظار بكلمة مؤثرة تُبهر الحاضرين
Play
شاهد.. ممثل العراق في اليونسكو يخطف الأنظار بكلمة مؤثرة تُبهر الحاضرين
05:13 | 2026-04-17
تركيا.. مقتل واصابة 24 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة
Play
تركيا.. مقتل واصابة 24 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة
09:41 | 2026-04-15
طرح مشروع حذف الأصفار من العملة.. فيديو
Play
طرح مشروع حذف الأصفار من العملة.. فيديو
14:47 | 2026-04-14
منطقة الـ 50 دار في الدجيل "منسية".. فيديو
Play
منطقة الـ 50 دار في الدجيل "منسية".. فيديو
13:45 | 2026-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.