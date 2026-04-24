تطورات في قضية إصابة لامين يامال.. ما علاقة ماكدونالدز؟

رياضة

2026-04-24 | 04:31
تطورات في قضية إصابة لامين يامال.. ما علاقة ماكدونالدز؟
424 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
يواجه نجم برشلونة الشاب لامين يامال أزمة إصابة قوية في أوتار الركبة، أنهت موسمه مع النادي وأثارت جدلا واسعا حول جاهزيته للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وجاءت الإصابة خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو، بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء، حيث شعر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بآلام حادة في الفخذ الأيسر، ليغادر الملعب وهو يعاني من إصابة بدت خطيرة منذ اللحظة الأولى.
وبينما خضع جمال لفحوصات طبية أكدت وجود تمزق عضلي في أوتار الركبة، أعلن نادي برشلونة أن اللاعب سيغيب عن بقية الموسم، مع وضع برنامج علاجي خاص يهدف إلى تجهيزه للمشاركة الدولية القادمة.
ورغم الطابع الطبي للإصابة، أثار أحد المذيعين الرياضيين جدلا واسعا بعد ربطه بين الحالة البدنية للاعب وصورة كان نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يتناول وجبة من مطعم ماكدونالدز على متن طائرة خاصة.
واعتبر المذيع أن هذه الصورة تعكس "غياب الانضباط المهني"، وربطها بشكل غير مباشر بالإصابة التي تعرض لها اللاعب.
هذا الطرح قوبل بانتقادات واسعة، خاصة أن الطاقم الطبي في برشلونة أكد أن الإصابة ناتجة عن مجهود بدني طبيعي خلال المباراة، وليست مرتبطة بأي عوامل غذائية أو سلوكية.
وفي بيان رسمي، أوضح النادي أن الفحوصات أظهرت إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وأن اللاعب سيتبع خطة علاج تحفظية، مع توقعات بعودته في الوقت المناسب قبل الاستحقاقات الدولية.
وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لبرشلونة، الذي ينافس على صدارة الدوري الإسباني، كما تثير القلق داخل الجهاز الفني للمنتخب الإسباني مع اقتراب البطولات الكبرى، في ظل اعتماد الفريق المتزايد على موهبة جمال الصاعدة بسرعة لافتة.
 
