"فيفا" يعرض 4 تذاكر لمقاعد خاصة بنهائي كأس العالم 2026 بسعر فلكي

وتقام نسخة 2026 في الفترة بين 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.وأشعل " " واسعا بعد طرح 4 تذاكر للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم 2026 بسعر خيالي يتجاوز مليوني دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن موقع عرض تذاكر كأس العالم طرح 4 تذاكر خاصة لمتابعة العالم المقرر يوم 19 يوليو المقبل في ملعب " " بمدينة نيوجيرسي بسعر قيمته 2,299,998.85 دولارا أمريكيا.وسيجلس الحاصل على التذكرة الخاصة خلف المرمى في المدرج السفلي للملعب وهو موقع فريد لمتابعة المباراة.وسيتم طرح تذكرة لمقعد آخر في المدرج السفلي مصنف ضمن فئة المقاعد القياسية سهلة الوصول للبيع بسعر 207,000 دولار أمريكي بينما يعرض مقعد من الفئة الثانية في الصف الأخير من المدرج الثالث العلوي بسعر 138,000 دولار أمريكي.وعلى بعد أمتار قليلة يعرض مقعد آخر بسعر 23,000 دولار أمريكي بينما كانت أرخص تذاكر المباراة النهائية المعروضة أمس الخميس بقيمة 10,923.85 دولارا أمريكيا لأربعة مقاعد في الصف الرابع من أعلى المدرج العلوي خلف المرمى.ورفع الاتحاد "فيفا" سعر أعلى تذكرة لنهائي كأس العالم إلى 10,990 دولارا أمريكيا بعد أن كان 1,600 دولار أمريكي في عام 2022.وطرح "فيفا" مجموعات جديدة من التذاكر للبيع يوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني المخصص للتذاكر بلغ سعر التذاكر المتاحة للمباراة النهائية 10,990 دولارا أمريكيا.وفي شهر يناير الماضي بلغ سعر أغلى تذكرة للمباراة النهائية في سوق إعادة البيع 230,000 دولارا أمريكيا.ولا يتحكم " " في أسعار التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع ولكنه يتقاضى رسوم شراء بنسبة 15% من المشتري لكل تذكرة ورسوم إعادة بيع بنسبة 15% من البائع.