فينيسيوس يرضخ لشروط مدريد.. ماذا طلب منه بيريز ؟

ووفقا للصحفي الألماني فقد أنهى ريال مدريد
إجراءات تمديد عقد النجم البرازيلي حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ولم يتبق إلا بعض التفاصيل النهائية.
ومن المؤكد أن فينيسيوس
سيبقى في سانتياغو برنابيو لكن راتبه لن يتجاوز راتب كيليان مبابي
الذي سيظل اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد
.
يحصل اللاعب الفرنسي على 15 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 20 مليون يورو التي حسبها فلورنتينو بيريز
بالتناسب مع مدة انتقاله في صيف 2024، ليكون المجموع 35 مليون يورو سنويا.
هذا المبلغ أقل بكثير من أكثر من 70 مليون يورو التي تقاضاها في باريس سان جيرمان
خلال سنواته الأخيرة في باريس
.
وبذلك يضمن ريال مدريد مستقبل اثنين من نجومه دون تغيير هيكل رواتبه وهو ما يعد أولوية لإدارة النادي منذ سنوات عديدة.
وقد يحصل فينيسيوس على 30 مليون يورو ولكن وفقا لموقع "ديفينسا سنترال" لا يفكر النادي في منحه مكافأة لتمديد عقده وهي سابقة للاعب عند توقيع عقد جديد.
يذكر أن ريال مدريد يفاوض فينيسيوس على عقده الجديد منذ أكثر من سنة فقد أراد رئيس النادي تجديد عقد اللاعب في نهاية الموسم الماضي لكن ضغوط المقربين منه عرقلت الأمور فقرر النادي الانتظار حتى نهاية هذا الموسم.