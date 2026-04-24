فينيسيوس يرضخ لشروط مدريد.. ماذا طلب منه بيريز ؟

ووفقا للصحفي الألماني فقد أنهى إجراءات تمديد عقد النجم البرازيلي حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ولم يتبق إلا بعض التفاصيل النهائية.ومن المؤكد أن سيبقى في سانتياغو برنابيو لكن راتبه لن يتجاوز راتب الذي سيظل اللاعب الأعلى أجرا في .يحصل اللاعب الفرنسي على 15 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 20 مليون يورو التي حسبها بالتناسب مع مدة انتقاله في صيف 2024، ليكون المجموع 35 مليون يورو سنويا.هذا المبلغ أقل بكثير من أكثر من 70 مليون يورو التي تقاضاها في خلال سنواته الأخيرة في .وبذلك يضمن ريال مدريد مستقبل اثنين من نجومه دون تغيير هيكل رواتبه وهو ما يعد أولوية لإدارة النادي منذ سنوات عديدة.وقد يحصل فينيسيوس على 30 مليون يورو ولكن وفقا لموقع "ديفينسا سنترال" لا يفكر النادي في منحه مكافأة لتمديد عقده وهي سابقة للاعب عند توقيع عقد جديد.يذكر أن ريال مدريد يفاوض فينيسيوس على عقده الجديد منذ أكثر من سنة فقد أراد رئيس النادي تجديد عقد اللاعب في نهاية الموسم الماضي لكن ضغوط المقربين منه عرقلت الأمور فقرر النادي الانتظار حتى نهاية هذا الموسم.