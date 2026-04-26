بالأرقام.. ترتيب أغلى المدربين في مونديال 2026

ومع اقتراب انطلاق أول نسخة موسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وفي ثلاث دول لأول مرة وهي والمكسيك وكندا صيف 2026، كشف تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الرومانية يوم السبت، عن ترتيب أغلى مدربي البطولة.وتصدر القائمة أسماء عالمية كبيرة حققت إنجازات تاريخية على مستوى الأندية، وفي مقدمتهم الإيطالي كارلو ، مدرب منتخب والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كمدرب، تصدر قائمة أعلى مدربي مونديال 2026 راتبا برصيد 10 ملايين يورو سنويا، وهو راتب يضعه في مصاف أعلى المدربين أجرا في تاريخ كرة القدم.ودخل اليوناني جورجيوس دونيس (56 عاما) للمنتخب السعودي ضمن الخمسة الأوائل برصيد 5.1 مليون يورو، وما يجعل هذا الراتب لافتا للنظر هو أن دونيس لم يساهم في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات 2026، بل عين خلفا للفرنسي هيرفي رينارد قبل أيام قليلة فقط، بعد أن حسم "الأخضر" بطاقته إلى المونديال.وفي ما يلي ترتيب أغلى خمسة مدربين في مونديال 2026:1 – الإيطالي كارلو أنشيلوتي (البرازيل) - 10 ملايين يورو سنويا2 – الألماني يوليان ناغلسمان (ألمانيا) - 7 ملايين يورو سنويا3 – الأرجنتيني (الولايات المتحدة) - 6 ملايين يورو4 – الألماني (إنجلترا) - 5.5 مليون يورو5 – اليوناني جورجيوس دونيس (السعودية) - 5.1 مليون يورو.يعد راتب جورجيوس دونيس، هو الأعلى بين المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في مونديال 2026 أيضا، وهي: إضافة إلى ، قطر، ، ، الجزائر، مصر، ، وتونس.