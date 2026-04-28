التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ويسعى الفريق الباريسي المدجج بالنجوم إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح، مستفيدا من الحالة الفنية المثالية التي يعيشها الفريق، بعد الإطاحة بليفربول في الدور السابق.وقد استقر مدرب على التشكيلة التالية لخوض مباراة الليلة:حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.خط الدفاع: ، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش.خط الوسط: وارن زائير إيمري، جواو نيفيس، فيتينا.خط الهجوم: ديزيري دوي، ، خفيتشا كفاراتسخيليا.أما الذي سيغيب عنه مدربه البلجيكي فينسنت كومباني الموقوف بسبب تراكم الإنذارات، فسيخوض المباراة بالتشكيلة التالية:في حراسة المرمى:في خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، وجوسيب ستانيشيتش.في خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، كيميتش، جمال موسيالا.في خط الهجوم: ، أوليسه وهاري كين.وسيتولى مساعد كومباني، الإنجليزي آرون دانكس قيادة البايرن في لقاء اليوم.وكان فاز على حامل اللقب بنتيجة 2-1 في باريس خلال مرحلة الدوري من البطولة، وسجل لويس دياز هدفا الفوز قبل طرده.وسيضع تكرار هذا الفوز بايرن في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ميونخ، حيث سيحسم أمر التأهل إلى نهائي 30 مايو المقبل في بودابست، وسيعود كومباني إلى خط التماس.