التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

رياضة

2026-04-28 | 14:16
التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
المصدر:
روسيا اليوم
88 شوهد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "بارك دي برانس"، لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الباريسي المدجج بالنجوم إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح، مستفيدا من الحالة الفنية المثالية التي يعيشها الفريق، بعد الإطاحة بليفربول في الدور السابق.

وقد استقر مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي على التشكيلة التالية لخوض مباراة الليلة:
حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش.

خط الوسط: وارن زائير إيمري، جواو نيفيس، فيتينا.

خط الهجوم: ديزيري دوي، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

أما بايرن ميونخ الذي سيغيب عنه مدربه البلجيكي فينسنت كومباني الموقوف بسبب تراكم الإنذارات، فسيخوض المباراة بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، وجوسيب ستانيشيتش.

في خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

في خط الهجوم: لويس دياز، مايكل أوليسه وهاري كين.

وسيتولى مساعد كومباني، الإنجليزي آرون دانكس قيادة البايرن في لقاء اليوم.

وكان بايرن ميونخ فاز على حامل اللقب باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في باريس خلال مرحلة الدوري من البطولة، وسجل لويس دياز هدفا الفوز قبل طرده.

وسيضع تكرار هذا الفوز بايرن في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ميونخ، حيث سيحسم أمر التأهل إلى نهائي 30 مايو المقبل في بودابست، وسيعود كومباني إلى خط التماس.
