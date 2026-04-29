ملعب الشعب الدولي يواجه دعوات الهدم وخبراء يحذرون: "الإرث لا يُباد"

ويُعدُّ أحد أبرز المعالم الرياضية في ، إذ افتُتح في السادس من تشرين الثاني عام 1966 بمباراة ودية جمعت منتخب بغداد ونادي ، بعد أن وُضع حجر أساسه عام 1961 في عهد الزعيم ، قبل أن يُنجز ويفتتح رسمياً في عهد الرئيس عارف، ونُفذ المشروع من قبل شركة كولبنكيان ، ويتسع حالياً لنحو 35,700 متفرج، ضمن متكاملة تضم مرافق متعددة.ورغم خضوع الملعب لعمليات تأهيل وصيانة متواصلة على مدى السنوات الماضية، ظهرت مطالبات بهدمه وإعادة بنائه، وهي دعوات تكررت سابقاً لكنها قوبلت بالرفض، حتى مع محاولات دعمها رسمياً في بعض الفترات.المحلل الرياضي والمدرب بسام رؤوف أكد أن يحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة الجماهير العراقية، لافتاً إلى أنه ما يزال قادراً على استيعاب أعداد كبيرة من المشجعين بفضل مساحته الواسعة.وأوضح أن إعادة تأهيله عبر شركات متخصصة يُعدُّ خياراً عملياً، مضيفاً أن "الهدم قد يكون سهلاً، لكن عملية البناء في ظل الظروف الحالية ستكون معقدة وصعبة"، داعياً إلى التراجع عن فكرة إزالة الملعب.من جانبه، عبّر المدرب وحارس المرمى السابق الدكتور نجم مطشر عن استغرابه من الدعوات لهدم الملعب، واصفاً إياها بغير المنطقية، في ظل امتلاك المنشأة تصميماً مميزاً وقدرة تشغيلية جيدة.وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لإكمال مشاريع الملاعب المتوقفة، مثل ملعب التاجيات بسعة 60 ألف متفرج وملعب عمو بابا بسعة 30 ألف متفرج، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة قبل توقفها منذ عام 2010، مؤكداً أن العاصمة بغداد بحاجة ماسَّة لملعب الشعب في الوقت الراهن.بدوره، استحضر المخرج والكاتب صباح رحيمة البعد التاريخي والثقافي للملعب، مبيناً أنه احتضن أحداثاً رياضية ووطنية بارزة يصعب اختزالها، من بينها مباريات المصارعة في سبعينيات القرن الماضي بمشاركة الراحل عدنان ، فضلاً عن استضافة بطولات كبرى مثل 1979 ومنافسات الأندية، إلى جانب فعاليات ومناسبات جماهيرية مختلفة.