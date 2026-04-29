ملعب الشعب الدولي يواجه دعوات الهدم وخبراء يحذرون: "الإرث لا يُباد"

رياضة

2026-04-29 | 04:30
ملعب الشعب الدولي يواجه دعوات الهدم وخبراء يحذرون: &quot;الإرث لا يُباد&quot;
224 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

عاد الجدل مجدداً بشأن مستقبل ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، بعد تصاعد دعوات تطالب بهدمه وإنشاء ملعب بديل، بحجة وصوله إلى "السن القانونية"، في وقت قوبلت فيه هذه الطروحات برفض واسع من الأوساط الرياضية والفنية التي شددت على أهمية الحفاظ على هذا الصرح التاريخي.

ويُعدُّ ملعب الشعب الدولي أحد أبرز المعالم الرياضية في العراق، إذ افتُتح في السادس من تشرين الثاني عام 1966 بمباراة ودية جمعت منتخب بغداد الأهلي ونادي بنفيكا البرتغالي، بعد أن وُضع حجر أساسه عام 1961 في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، قبل أن يُنجز ويفتتح رسمياً في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف، ونُفذ المشروع من قبل شركة كولبنكيان البرتغالية، ويتسع حالياً لنحو 35,700 متفرج، ضمن مدينة رياضية متكاملة تضم مرافق متعددة.

ورغم خضوع الملعب لعمليات تأهيل وصيانة متواصلة على مدى السنوات الماضية، ظهرت مطالبات بهدمه وإعادة بنائه، وهي دعوات تكررت سابقاً لكنها قوبلت بالرفض، حتى مع محاولات دعمها رسمياً في بعض الفترات.

رؤوف: التأهيل أفضل من الهدم
المحلل الرياضي والمدرب بسام رؤوف أكد أن ملعب الشعب يحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة الجماهير العراقية، لافتاً إلى أنه ما يزال قادراً على استيعاب أعداد كبيرة من المشجعين بفضل مساحته الواسعة.

وأوضح أن إعادة تأهيله عبر شركات متخصصة يُعدُّ خياراً عملياً، مضيفاً أن "الهدم قد يكون سهلاً، لكن عملية البناء في ظل الظروف الحالية ستكون معقدة وصعبة"، داعياً إلى التراجع عن فكرة إزالة الملعب.

مطشر: الأولوية لإنجاز الملاعب المتوقفة
من جانبه، عبّر المدرب وحارس المرمى السابق الدكتور نجم مطشر عن استغرابه من الدعوات لهدم الملعب، واصفاً إياها بغير المنطقية، في ظل امتلاك المنشأة تصميماً مميزاً وقدرة تشغيلية جيدة.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لإكمال مشاريع الملاعب المتوقفة، مثل ملعب التاجيات بسعة 60 ألف متفرج وملعب عمو بابا بسعة 30 ألف متفرج، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة قبل توقفها منذ عام 2010، مؤكداً أن العاصمة بغداد بحاجة ماسَّة لملعب الشعب في الوقت الراهن.

رحيمة: إرث تاريخي لا يُختزل
بدوره، استحضر المخرج والكاتب صباح رحيمة البعد التاريخي والثقافي للملعب، مبيناً أنه احتضن أحداثاً رياضية ووطنية بارزة يصعب اختزالها، من بينها مباريات المصارعة في سبعينيات القرن الماضي بمشاركة الراحل عدنان القيسي، فضلاً عن استضافة بطولات كبرى مثل كأس الخليج 1979 ومنافسات الأندية، إلى جانب فعاليات ومناسبات جماهيرية مختلفة.

