فيفا يقر زيادة كبيرة في مكافآت كأس العالم 2026

ووافق خلال اجتماع مجلسه في مدينة الكندية، على رفع إجمالي المخصصات المالية لبطولة 2026، التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، لتصل إلى 768 مليون دولار، بزيادة تقارب 15% مقارنة بالتقديرات السابقة.وجاء القرار بعد النجاح التجاري المتوقع للبطولة، إضافة إلى استجابة لمخاوف عدد من بشأن التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.وبحسب التعديلات الجديدة، تم تحديد أبرز البنود المالية على النحو التالي:منحة المشاركة: 2.1 مليون دولار لكل منتخبمكافأة التأهل: 8.1 مليون دولاردعم نفقات البعثات: 13.6 مليون دولار لكل منتخب.كما ناقش المجلس مقترحا جديدا قد يحدث تحولا كبيرا في كرة القدم العالمية، يقضي بإلزام الأندية بإشراك لاعب واحد على الأقل من أكاديميتها (تحت 20 أو 21 عاما) بشكل دائم خلال المباريات الرسمية.وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على المواهب الشابة داخل الأندية بدلا من اعتبارها خيارا تكتيكيا، على أن يعرض المقترح لاحقا للتصديق النهائي.