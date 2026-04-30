العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
رونالدو ضمن ضحايا تسريب ضخم يضرب الكرة الآسيوية

رياضة

2026-04-30 | 08:07
رونالدو ضمن ضحايا تسريب ضخم يضرب الكرة الآسيوية
107 شوهد

تشهد الساحة الكروية أزمة أمنية غير مسبوقة، عقب تعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهجوم إلكتروني واسع النطاق، أسفر عن تسريب بيانات حساسة تخص عشرات الآلاف من اللاعبين والمسؤولين.

ومن بين أبرز الأسماء التي طالتها تداعيات الاختراق، يبرز كريستيانو رونالدو نجم النصر، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق، ما زاد من حجم القلق داخل الأوساط الرياضية.
ووفقا للتقارير، شمل التسريب معلومات شديدة الحساسية، مثل نسخ من جوازات السفر، والعقود، وعناوين البريد الإلكتروني، وبيانات شخصية دقيقة، في واحدة من أخطر الحوادث السيبرانية التي تضرب كرة القدم الحديثة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الاختراق ربما بدأ من أنظمة أحد الأندية قبل أن يمتد إلى قواعد بيانات الاتحاد القاري، وهو ما يفسر ظهور أسماء بارزة ضمن المتضررين، من بينهم ساديو ماني وجواو فيليكس.
ويأتي توقيت الهجوم ليزيد من خطورته، إذ يسبق أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن اللاعبين وسرية ترتيبات السفر وإجراءات التحقق من الهوية خلال البطولة.
في المقابل، حذر خبراء الأمن السيبراني من تداعيات محتملة، في ظل ترجيحات بوقوف مجموعة القرصنة المعروفة باسم ShinyHunters خلف الهجوم، وهي جهة اشتهرت باستهداف قواعد بيانات كبرى وبيعها عبر الإنترنت.
وتشمل أبرز المخاطر المحتملة سرقة الهوية باستخدام الوثائق المسربة، والاحتيال المالي، وهجمات التصيد الإلكتروني، إضافة إلى احتمال التلاعب بالعقود والبيانات المرتبطة بانتقالات اللاعبين.
بطاقة 80 مليون قدم مكعب.. البصرة تفتتح المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز
07:35 | 2026-04-30
بطاقة 80 مليون قدم مكعب.. البصرة تفتتح المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز
هل الشخير مجرد عادة أم تحذير صحي؟
هل الشخير مجرد عادة أم تحذير صحي؟
ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي
04:59 | 2026-04-29
ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي
لتلافي الغرامات والحوادث.. تحديد السرعة داخل المناطق وخارجها
04:49 | 2026-04-29
لتلافي الغرامات والحوادث.. تحديد السرعة داخل المناطق وخارجها
هل جربت هذه المشروبات لنوم عميق ومريح؟
04:43 | 2026-04-29
هل جربت هذه المشروبات لنوم عميق ومريح؟
تحول كورنيش سامراء إلى "مكب" للنفايات.. فيديو
15:10 | 2026-04-28
تحول كورنيش سامراء إلى "مكب" للنفايات.. فيديو
ندوة للتوعية بخطر إنفلونزا الطيور في البصرة
14:53 | 2026-04-28
ندوة للتوعية بخطر إنفلونزا الطيور في البصرة - social
النفايات والأوبئة تحاصر منطقة الحوامد.. هل سقطت البصرة من حسابات الحكومة المحلية؟
08:10 | 2026-04-28
النفايات والأوبئة تحاصر منطقة الحوامد.. هل سقطت البصرة من حسابات الحكومة المحلية؟
النيران تخرج من فتحة تصريف المجاري في ساحة كهرمانة وسط بغداد (فيديو)
06:13 | 2026-04-28
النيران تخرج من فتحة تصريف المجاري في ساحة كهرمانة وسط بغداد (فيديو)
ننجز في يوم… ونتعثر في آخر! ما سرّ تفاوت نشاطنا؟
05:58 | 2026-04-28
ننجز في يوم… ونتعثر في آخر! ما سرّ تفاوت نشاطنا؟
