خمس مباريات في انطلاق الجولة 32 من دوري نجوم العراق اليوم

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساءً، حيث تجمع الأولى فريق ، صاحب الأرض والجمهور، القادم من خسارة قاسية برباعية أمام ، مع ضيفه فريق الطلبة الذي يسعى للبقاء ضمن الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة، وذلك على ملعب ديالى.وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الشرطة على ملعبه ضيفه فريق النفط، في لقاء يسعى من خلاله الشرطة إلى تحقيق الفوز ومواصلة ملاحقة ، لا سيما أنه يخوض أول مواجهة له تحت قيادة مدربه الجديد ، الذي خلف مؤمن سليمان.أما في المواجهة الثالثة، فيلاقي فريق زاخو، الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره قادماً من تعادل أمام النفط، ضيفه المنتشي بتعادل مع الشرطة صاحب الوصافة، إذ يسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط ومحاولة تحقيق الانتصار على مضيفه، وتقام المباراة على .وستُقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق مع فريق في مباراة متكافئة، يسعى من خلالها الفريقان إلى خطف نقاط اللقاء وتعزيز موقعيهما، وتُقام على ملعب الجولان، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.بينما تجمع المباراة الثانية، التي تُعد الأقوى في مواجهات اليوم، فريق ، صاحب الأرض والجمهور، والذي تعادل في لقائه السابق مع أمانة ويسعى للتعويض، مع ضيفه فريق دهوك المنتشي بفوزه الأخير على ، وذلك على في بغداد.وعزز صدارته للدوري برصيد 71 نقطة، يليه الشرطة في الوصافة برصيد 64 نقطة، ثم ثالثاً برصيد 63 نقطة، فالزوراء رابعاً بـ58 نقطة، والطلبة خامساً بـ58 نقطة أيضاً، يليه الكرمة سادساً برصيد 53 نقطة.