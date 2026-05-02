موقف جديد لـ إيران يجدد الجدل حول المشاركة في كأس العالم

وقال رئيس لكرة القدم أمس الجمعة في تصريحات إعلامية إن بلاده ستطلب ضمانات من بعدم وجود أية خلفيات سياسية خلال تواجده في .وقال تاج عن مشاركة : "نحتاج إلى عقد اجتماع مع مسؤولي لضمان أنه إذا كنا سنشارك في كأس العالم فلا ينبغي ان تكون هناك قضايا جانبية أو خلافات بالنسبة لفريقنا".وعلى صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مهدي تاج قال إن المسؤولين سمحوا له بدخول البلاد لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لكن الوفد الإيراني اختار عدم دخول البلاد بعد انتظار دام ثلاث ساعات واستجوابه في مطار تورونتو.ونقلت شبه الرسمية الإيرانية عن تاج قوله "كنا جميعا نحمل تأشيرات دخول بل وتم فحص أوراقنا في أخبرونا أن لديهم أسئلة لنا وسألونا عما اذا كنا أعضاء في الإيراني".وقال تاج إن رئيس الفيفا عرض إرسال طائرة لنقل الوفد الإيراني إلى كندا بعد عودتهم إلى تركيا، لكنهم رفضوا.وكان إنفانتينو أكد الخميس الماضي أن إيران ستخوضط مباريات كأس العالم في رغم التوترات بين البلدين ورفض الفيفا" في وقت سابق طلب باللعب في ملاعب بديلة بعيدا عن الولايات المتحدة.