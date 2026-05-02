خمس مباريات في الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساءً، إذ يلتقي في الأولى فريق أمانة مع ضيفه القاسم على ملعب الكابتن في بغداد، الذي يُعد الملعب الافتراضي لأمانة بغداد، ويحتل أمانة بغداد المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب برصيد نقطتين.وفي المباراة الثانية، يستضيف نظيره على في أربيل، ويحتل أربيل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الكرخ ثامناً برصيد 49 نقطة.أما المباراة الثالثة فتجمع بضيفه على ، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل، ويحتل الموصل المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، مقابل المركز الرابع عشر للغراف برصيد 37 نقطة.وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يواجه الكهرباء ضيفه على ، الملعب الافتراضي للكهرباء.ويحتل الكهرباء المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، بينما يأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة. (يفضّل التأكد من الترتيب والنقاط لأن هذه الأرقام قد تبدو غير منطقية)وفي ختام مباريات الجولة، يستضيف فريق على ، ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الميناء المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.