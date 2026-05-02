نجوم كرة القدم يودعون محمد صلاح برسائل مؤثرة

رياضة

2026-05-02 | 06:18
نجوم كرة القدم يودعون محمد صلاح برسائل مؤثرة
328 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أجرى النجم المصري محمد صلاح حوارا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد حيث تم التطرق خلاله للحديث عن عدة أمور تخص الفرعون المصري.

ويستعد محمد صلاح لمغادرة صفوف فريق ليفربول نهاية الموسم الحالي بعدما قضى تسع سنوات في ملعب "الأنفيلد".
وتحدث محمد صلاح مع جيرارد في برنامج "ذا بريك داون" على قناة "TNT Sports" بخصوص العديد من الأمور التي تخص مستقبله وعلق على قراره الحالي بالرحيل: "بالمضي قدما في هذا الموسم، أشعر أن هذا هو القرار الصحيح الآن وأنا متصالح تماما مع الفكرة، لقد كان موسما شاقا علينا جميعا ولا أريد الخوض في التفاصيل كثيرا".
وتظهر المقابلة أيضا حديث صلاح عن حبه للنادي وما يعنيه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قائلا: "الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع هذا النادي يختلف تماما عن أي ناد آخر".
وأجرى صلاح سلسلة من المقابلات الإعلامية يوم الجمعة بما في ذلك مع جيرارد لقناة TNT، ومع شبكة سكاي سبورتس، ووسائل إعلام عالمية، من بينها قناة "ستان سبورت" الأسترالية.
وتضمنت مقابلة صلاح مع" سكاي سبورت" رسائل من أساطير ليفربول من بينهم يورغن كلوب وإيان راش سيتم بثها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة التي تسبق مباراة الأحد في أولد ترافورد.
وقال كلوب للنجم البالغ من العمر 33 عاما: "كان شرفا عظيما أن أعمل مع صلاح كان ذلك متعة كبيرة ليس في كل لحظة ولكن في معظم الأوقات، وتتذكر عندما اجتمعنا قلت لك لنصنع قصة خاصة وعندما نرى بعضنا بعد مرور 10 أو 15 أو 20 عاما وننظر إلى الوراء، لا نستطيع إلا أن نبتسم".
من جانبه كال القائد السابق للفريق جوردان هندرسون المديح لزميله الذي حقق معه لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قائلا: "مع مرور الوقت كانت ثقة صلاح بنفسه تزداد بشكل مذهل، وهذا التطور خلق ثقافة داخل الفريق دفعت الجميع للارتقاء بمستوياتهم وتحمل المسؤولية".
