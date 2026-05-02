نجم مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

ولم يعلن عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: "بعد الفحوص التي أجرتها لريال على ، تم تشخيص إصابته بكسر في البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة".وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب كارفاخال قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة أمام برشلونة المقرر إقامتها في العاشر من مايو الجاري.ويعيش الظهير الأيمن الإسباني المخضرم موسما استثنائيا من التحديات، حيث عجز عن استعادة وتيرته السابقة بعد تعافيه الطويل من إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لقرابة عشرة أشهر.ومع عودته التدريجية، وجد نفسه أمام منافسة شرسة على مقعد الظهير الأيمن في ، حيث فرض الإنجليزي ترنت نفسه كخيار تكتيكي أول، مما قلص دقائق مشاركة كارفاخال.وفي ظل هذا الشح في الدقائقمع ناديه وتجدد إصابته، تبدو حظوظ اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في تمثيل منتخب بلاده إسبانيا في 2026 ضئيلة للغاية وفقا لصحيفة "آس" .