كواليس رفض زيدان العودة لولاية ثالثة في قيادة ريال مدريد

وقال الصحيفة في تقرير لها، "كانت مكالمة هاتفية واحدة كفيلة بتغيير مسار التاريخ القريب والمستقبلي لنادي ، لولا أن الكلمة التي قطعها على نفسه حالت دون ذلك، فقد حدث بالفعل تواصل بين قادة وزيدان في شهر كانون الاول الماضي".وأضاف التقرير: "حينها، كان مصير تشابي ألونسو قد حُسم بالفعل، وباتت مسألة رحيله عن الفريق مجرد وقت، لكن غياب البديل المثالي في تلك اللحظة دفع الإدارة لمنح مدرب باير ليفركوزن السابق مهلة إضافية قاد خلالها الفريق في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، رغم انعدام التوقعات بقدرته على قلب الموازين، وفي نهاية المطاف، استقر القرار على تعيين ألفارو أربيلوا".وتابعت الصحيفة: "لقد كان بإمكان الفرنسي كتابة فصل ثالث في روايته مديرًا فنيًا للميرينغي، إلا أن التزامه السابق والنهائي مع المنتخب الفرنسي لقيادته بعد مونديال 2026 أجهض أي محاولة لعودته إلى النادي الملكي، ورغم أن ولاء زيدان لريال لا يرقى إليه الشك، فإن تحرك النادي جاء متأخرًا، أو بعبارة أدق، جاء في وقت كان فيه النادي يبحث عن منقذ للموقف، وهي المهمة التي لم يبرع فيها خلال السنوات الأخيرة سوى (زيزو) وكارلو ".خمس سنوات بعيدًا عن الدكةوأوضح التقرير: "غادر الحائز مقعده الفني في ريال مدريد عام 2021، ولم تكن نهاية تلك الحقبة مثالية، لكن الوقت كان كفيلاً بمداواة الجراح، إذ مثلت مناسبة تسليم الجائزة ذاتها لكريم فرصة للم الشمل وطي صفحة الخلافات التي شابت موسمه الأخير".ومع عودة العلاقات لمجاريها، بات حضور زيدان مألوفًا في مدرجات "سانتياغو برنابيو" خلال المواعيد الكبرى، إذ يظهر دائمًا في المقصورات الخاصة رفقة عائلته، مشجعاً لفريق قلبه الذي كان قاب قوسين أو أدنى من قيادته مجددًا، لكن بالنسبة لزيدان، تظل "الكلمة والمواقف" هي الميثاق الذي يحكم تصرفاته كلاعب ومدرب، وقبل كل ذلك كأحد رجال فلورنتينو بيريز المخلصين.ويؤكد التاريخ أن لم يعرف دكة بدلاء غير دكة ريال مدريد، فقد بدأ مسيرته التدريبية مع فريق "كاستيا"، قبل أن يتربع على قمة الفني للفريق الأول، ومنذ رحيله عام 2021، ورغم سيل العروض التي انهالت عليه من كل حدب وصوب، ظل "زيزو" ثابتًا على قناعته بأن العودة للتدريب لا تمر إلا عبر طريقين: المنتخب الفرنسي أو ريال مدريد.وسجلُ زيدان التدريبي يتحدث عن نفسه، إذ اختتم حقبته بـ11 لقبًا تاريخيًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية ولقبان في " "، والآن، يستعد المدرب الأسطوري لتحدٍ من نوع آخر، وهو خلافة ديدييه ديشامب في قيادة "الديوك"، وهو المدرب الذي حقق المجد لفرنسا بلقب ووصافة عالمية، بانتظار ما سيسفر عنه الأخير في مونديال الشمالية الصيف المقبل.