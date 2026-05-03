ازمة جديدة في ريال مدريد

وأدى خروج الفريق من ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى اتساع الفارق بينه وبين برشلونة في سباق لقب ، إلى تفاقم التوترات والمشاكل التي تعتري غرفة الملابس.وإذا لم يحقق الفوز، يوم الأحد المقبل، على ملعب آر سي دي إي أمام إسبانيول، سيُهدي لقب الدوري لمنافسه اللدود قبل مباراة يوم الأحد المقبل، العاشر من الشهر، والتي ستقام على ، حيث قد يُقيم فريق أربيلوا ممرًا شرفيًا لبرشلونة.أزمة بسبب مبابيكشفت صحيفة "إل " عن وقوع مواجهات مباشرة بين بعض نجوم الفريق في غرفة الملابس، وتجاوزت هذه المواجهات حدود الملعب، مما خلق جواً بعيداً كل البعد عن "أفضل غرفة ملابس في العالم" التي وصفها ، مراراً وتكراراً، خلال فترته الثانية في سانتياغو برنابيو.ولم يُسهم وضع في الحفاظ على الهدوء أيضاً، فبينما أثارت إصابته في الركبة نقاشات حادة وتغييرات داخل الجهاز الطبي خلال شهري ويناير، تسببت إصابته العضلية الجديدة والطريقة التي يدير بها المهاجم الفرنسي تعافيه في توترات داخل غرفة الملابس.وأوضحت: "رغم أنها إصابة طفيفة، إلا أن العديد من زملائه لا يتفهمون سفره خارج إسبانيا".وأضافت: "عندما سافر إلى ، دعمه زملاؤه في غرفة الملابس، متفهمين أن اثنين من أخصائيي العلاج الطبيعي في النادي كانا يرافقانه، ولكن الآن، أثارت تصرفاته العديد من علامات الاستفهام في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الفريق".