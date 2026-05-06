سر لياقته المذهلة.. ما هو طبق كريستيانو رونالدو المفضل؟ (صورة)

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا ميرور"، أوضح باروني أن لياقة البدنية المذهلة طوال مسيرته الرياضية تعود إلى نظام غذائي يتعامل مع الجسم البشري كما لو كان سيارة "فيراري" فائقة الأداء، معتمدًا فقط على المكونات العضوية والطبيعية.وأفصح الطاهي عن أن الطبق المفضل لرونالدو هو طبق "باكالهاو أ براس" التقليدي.ويتكون هذا الطبق من سمك القد المملح المفتت، وشرائح رقيقة من البطاطس المقلية، والبيض المخفوق، وغالبًا ما يُزين بالزيتون الأسود والبقدونس الطازج.ويتماشى هذا الطبق مع تفضيل رونالدو للوجبات الغنية بالبروتين والخفيفة في الوقت ذاته، والتي تمده بالطاقة اللازمة لجلسات تدريباته المكثفة.وأكد باروني أن أبرز ما يميز النظام الغذائي لرونالدو هو ما يستبعده من أطعمة، وليس فقط ما يتناوله.وبحسب صحيفة "ذا صن"، كان مطبخ الشيف ممنوعًا تمامًا من استخدام السكريات المكررة، والدهون المتحولة، ومنتجات الألبان.وبدلًا من زيوت الطهي التقليدية، استخدم باروني زيت جوز الهند في إعداد الوجبات، مشيرًا إلى خصائصه التي تعزز عملية حرق السعرات الحرارية.ويعتمد النظام الغذائي لرونالدو بشكل كبير على البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج، الذي يعتبره النجم البرتغالي غذاءً سحريًا لغناه بالبروتين وقلة الدهون، إلى جانب أنواع مختلفة من المأكولات البحرية والسلطات الطازجة.ويُعرف عن رونالدو التزامه الصارم بصحته البدنية، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان مجرد الاهتمام الشخصي ليؤثر إيجابيًا في من حوله.وأشارت تقارير عديدة إلى أن رونالدو يتناول ما يصل إلى 6 وجبات صغيرة يوميًا للحفاظ على معدل الأيض مرتفعًا.كما أن عاداته المتعلقة بشرب الماء لا تقل صرامة، إذ يتجنب جميع المشروبات الغازية المحلاة، ويفضل الماء وعصائر الفاكهة الطازجة بين الحين والآخر.وتشير التقارير إلى أن هذا الالتزام الكبير ترك أثرًا واضحًا على زملائه في الفريق، الذين اعتادوا تقليد خياراته الصحية خلال وجبات الجماعية.