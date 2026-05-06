اول تعليق من فيفا على اسعار تذاكر المونديال

واجهت موجة انتقادات واسعة، إذ وصفت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا، أسعار التذاكر بأنها "ابتزازية"، وقدمت شكوى رسمية إلى اعتراضا على ما اعتبرته مبالغة في التسعير.زاد الجدل بعد تداول عروض لإعادة بيع تذاكر نهائي البطولة، المقرر في ، بأسعار تجاوزت مليوني دولار للتذكرة الواحدة، وهو رقم صادم مقارنة بالسعر الرسمي.لكن إنفانتينو شدد على أن هذه الأرقام لا تعكس السعر الأصلي، بل تعود لسوق إعادة البيع، مضيفا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بحجم الطلب الكبير على البطولة.عند مقارنة الأسعار، يظهر الفارق بوضوح:نهائي 2022 في : نحو 1600 دولار كحد أقصى رسمينهائي 2026: يصل إلى نحو 11 ألف دولار كحد أقصى رسميويرى إنفانتينو أن هذه الزيادة "مبررة" في ظل تطور صناعة الترفيه عالميا.وأوضح رئيس الفيفا أن بيع التذاكر بأسعار منخفضة سيؤدي ببساطة إلى إعادة بيعها بأسعار أعلى، معتبرا أن السوق هو الذي يحدد القيمة الحقيقية، وليس الجهة المنظمة فقط.كما أشار إلى أن الفيفا تلقى أكثر من 500 مليون طلب على التذاكر، وهو رقم قياسي يفوق بكثير الطلب على نسخ سابقة، ما يفسر الارتفاع الكبير في الأسعار.ورغم ذلك، أكد إنفانتينو أن نحو 25% من تذاكر دور المجموعات طرحت بأقل من 300 دولار، مشيرا إلى أن هذا السعر يظل تنافسيا مقارنة بأسعار الفعاليات الرياضية الكبرى في .