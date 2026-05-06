من هداف إلى متهم.. مبابي في دائرة الجدل

وبحسب تقارير إعلامية، تجاوز عدد الموقعين على العريضة مئات الآلاف، مع ادعاءات بوصولها إلى ملايين التوقيعات، في مؤشر واضح على حجم الاستياء الجماهيري من أداء اللاعب وسلوكه خلال الفترة الأخيرة.وتعود أبرز أسباب هذا التحرك إلى عدة عوامل، منها انشغال اللاعب بحياته الشخصية، خاصة بعد رحلته الأخيرة إلى قبل مباراة مهمة، وتراجع مستواه في بعض المواجهات الحاسمة رغم أرقامه التهديفيةغيابه بسبب الإصابة في فترات مؤثرة من الموسم.كما امتد الغضب ليشمل زميله ، حيث ظهرت عريضة أخرى تطالب برحيله أيضا.ورغم الانتقادات، يظل مبابي أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي النادي بأكثر من 40 هدفا، كما ينافس بقوة على لقب هداف ، إلى جانب تألقه في دوري أبطال أوروبا.وساهم خروج من الموسم دون تحقيق بطولات في تأجيج غضب الجماهير، بعد خسارة ألقاب محلية وقارية، ما جعل الأنظار تتجه نحو نجوم الفريق الكبار.التقارير تشير أيضا إلى وجود توتر داخل الملابس، سواء في فترة المدرب السابق أو مع المدرب الحالي ، وهو ما زاد من تعقيد المشهد داخل النادي.