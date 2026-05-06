المطالبات برحيل مبابي عن مدريد تسجل رقما مهولا في الساعات الأخيرة

وأشارت تقارير صحفية قريبة من الفريق الملكي إلى أن مبابي يعيش عزلة داخل ناديه بسبب مايشعر به زملاؤه من أنه لم يكن مساندا لهم في الفترة الماضية.وتحولت أزمة ومطالبة الجماهير بوضع حد لخروجه عن ضوابط الاحتراف، من مجرد مؤشرات لخلافات بين اللاعب وإدارة ناديه إلى أزمة حقيقية تنبئ بمزيد من التطور خاصة أن حقق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في غياب اللاعب الفرنسي.فقد أقدم عدد من المشجعين على التوقيع على عريضة جماعية تطالب برحيل اللاعب الفرنسي عن ملعب " " نهاية الموسم الجاري.وحملت الساعات الأخيرة مفاجأة كبرى عندما أشارت مصادر على منصات التواصل إلى أن عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية التي تم تداولها من قبل مشجعي ريال للمطالبة برحيل مبابي عن النادي تجاوزت 12 مليونا و185 ألف توقيع حتى اليوم الأربعاء، وهي في طريقها لتصبح العريضة الأكثر توقيعا في التاريخ.وخسر ريال مدريد رهان دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إقصائه من الدور ربع النهائي على يد الألماني، بعد أن كان قد خرج من سباق بعد الهزيمة أمام (2-3) في دور الستة عشر.وفي منافسات ، وقبل مواجهة " " يوم الأحد المقبل، أمام برشلونة، يحتاج ريال مدريد إلى معجزة لقلب الموازين، بينما سيحقق برشلونة اللقب حال التعادل، أو جمع نقطتين فقط من مبارياته الأربع الأخيرة.