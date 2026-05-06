المطالبات برحيل مبابي عن مدريد تسجل رقما مهولا في الساعات الأخيرة

وأشارت تقارير صحفية قريبة من الفريق الملكي إلى أن مبابي يعيش عزلة داخل ناديه بسبب ما
يشعر به زملاؤه من أنه لم يكن مساندا لهم في الفترة الماضية.
وتحولت أزمة كيليان مبابي
ومطالبة الجماهير بوضع حد لخروجه عن ضوابط الاحتراف، من مجرد مؤشرات لخلافات بين اللاعب وإدارة ناديه إلى أزمة حقيقية تنبئ بمزيد من التطور خاصة أن ريال مدريد
حقق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في غياب اللاعب الفرنسي.
فقد أقدم عدد من المشجعين على التوقيع على عريضة جماعية تطالب برحيل اللاعب الفرنسي عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو
" نهاية الموسم الجاري.
وحملت الساعات الأخيرة مفاجأة كبرى عندما أشارت مصادر على منصات التواصل إلى أن عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية التي تم تداولها من قبل مشجعي ريال مدريد
للمطالبة برحيل مبابي عن النادي تجاوزت 12 مليونا و185 ألف توقيع حتى اليوم الأربعاء، وهي في طريقها لتصبح العريضة الأكثر توقيعا في التاريخ.
وخسر ريال مدريد رهان دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إقصائه من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ
الألماني، بعد أن كان قد خرج من سباق كأس ملك إسبانيا
بعد الهزيمة أمام ألباسيتي
(2-3) في دور الستة عشر.
وفي منافسات الليغا
، وقبل مواجهة "الكلاسيكو
" يوم الأحد المقبل، أمام برشلونة، يحتاج ريال مدريد إلى معجزة لقلب الموازين، بينما سيحقق برشلونة اللقب حال التعادل، أو جمع نقطتين فقط من مبارياته الأربع الأخيرة.