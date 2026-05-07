Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مورينيو يضع 9 شروط للعودة إلى ريال مدريد

رياضة

2026-05-07 | 01:18
مورينيو يضع 9 شروط للعودة إلى ريال مدريد
135 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وضع سلسلة من الشروط الصارمة للعودة إلى تدريب ريال مدريد، في حال قررت إدارة النادي التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ESdiario الإسبانية، فإن مورينيو طالب بعقد يمتد لعامين مع منحه صلاحيات كاملة فيما يتعلق ببناء الفريق واختيار العناصر الأساسية، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من الملفات الفنية والطبية داخل النادي.
كما طالب الحصول على السيطرة الكاملة على ملف التعاقدات وتحديد قائمة الراحلين، و الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن مشروعه الفني (7 لاعبين)، إضافة للعمل مع جهازه الفني الحالي القادم من بنفيكا، والموافقة للإبقاء على المدرب ألفارو أربيلوا ضمن الطاقم الفني.
وطالب برحيل المعد البدني أنطونيو بينتوس بسبب تكرار الإصابات في الفريق، وتقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا، والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين.
وأخيرا أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز حلقة التواصل الوحيدة معه داخل النادي.
التقرير أشار إلى أن إدارة ريال مدريد تدرس المطالب حاليا، على أن يتم الرد النهائي خلال أيام، وسط انقسام داخل النادي حول مدى إمكانية منح مورينيو هذه الصلاحيات الواسعة.
وينظر إلى عودة المدرب البرتغالي المحتملة باعتبارها خطوة قد تعيد الشخصية القوية والانضباط إلى غرفة ملابس الفريق، خاصة في ظل الأزمات التي عاشها النادي هذا الموسم.
مورينيو سبق أن قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، قبل أن يغادر النادي وسط أجواء متوترة آنذاك.
ويتولى المدرب البرتغالي حاليا تدريب بنفيكا، بعدما وقع عقده مع النادي في ايلول 2025، بينما يعيش ريال مدريد مرحلة مضطربة عقب موسم مخيب على مستوى النتائج والألقاب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو يخسر 18 مليون متابع
03:10 | 2026-05-07
المطالبات برحيل مبابي عن مدريد تسجل رقما مهولا في الساعات الأخيرة
14:03 | 2026-05-06
مورينيو يضع شروطاً “غير قابلة للتفاوض” للعودة إلى ريال مدريد
10:59 | 2026-05-06
برشلونة يتحرك لضم كانسيلو نهائياً.. وعقبة مالية مع الهلال
08:26 | 2026-05-06
من هداف إلى متهم.. مبابي في دائرة الجدل
06:50 | 2026-05-06
اول تعليق من فيفا على اسعار تذاكر المونديال
06:23 | 2026-05-06
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

5 خطوات للتغلب على النعاس في الطقس السيء
Play
5 خطوات للتغلب على النعاس في الطقس السيء
03:47 | 2026-05-06
اعمار متعثر في أحياء سكنية بتكريت.. فيديو
Play
اعمار متعثر في أحياء سكنية بتكريت.. فيديو
14:10 | 2026-05-05
بالفيديو: شهادات من داخل منفذ عرعر الحدودي
Play
بالفيديو: شهادات من داخل منفذ عرعر الحدودي
14:08 | 2026-05-05
اعتقال متهم بسرقة مواد غذائية من شركة يعمل بها في بغداد
Play
اعتقال متهم بسرقة مواد غذائية من شركة يعمل بها في بغداد
11:59 | 2026-05-03
تفويج جوي للحجاج العراقيين وسط استعدادات كبيرة
Play
تفويج جوي للحجاج العراقيين وسط استعدادات كبيرة
15:09 | 2026-05-02
عمال العراق يطالبون بحقوقهم في عيدهم العالمي
Play
عمال العراق يطالبون بحقوقهم في عيدهم العالمي
14:07 | 2026-05-02
بغداد.. إحباط تهريب مشروبات كحولية داخل عجلة محمّلة بالخضروات واعتقال السائق
Play
بغداد.. إحباط تهريب مشروبات كحولية داخل عجلة محمّلة بالخضروات واعتقال السائق
09:02 | 2026-05-01
بالفيديو: تظاهرة اصحاب الدور العشوائية في البصرة
Play
بالفيديو: تظاهرة اصحاب الدور العشوائية في البصرة
04:04 | 2026-05-01
حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو
Play
حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو
03:57 | 2026-05-01
ما لا تراه قد يدخل جسمك.. مفاجأة صادمة داخل أكياس الشاي
Play
ما لا تراه قد يدخل جسمك.. مفاجأة صادمة داخل أكياس الشاي
03:40 | 2026-05-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.