مورينيو يضع 9 شروط للعودة إلى ريال مدريد

وبحسب صحيفة ESdiario ، فإن طالب بعقد يمتد لعامين مع منحه صلاحيات كاملة فيما يتعلق ببناء الفريق واختيار العناصر الأساسية، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من الملفات الفنية والطبية داخل النادي.كما طالب الحصول على السيطرة الكاملة على ملف التعاقدات وتحديد قائمة الراحلين، و الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن مشروعه الفني (7 لاعبين)، إضافة للعمل مع جهازه الفني الحالي القادم من ، والموافقة للإبقاء على المدرب ضمن الطاقم الفني.وطالب برحيل المعد البدني بسبب تكرار الإصابات في الفريق، وتقليص الجولات الصيفية التجارية في وآسيا، والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين.وأخيرا أن يكون رئيس النادي حلقة التواصل الوحيدة معه داخل النادي.التقرير أشار إلى أن إدارة تدرس المطالب حاليا، على أن يتم الرد النهائي خلال أيام، وسط داخل النادي حول مدى إمكانية منح مورينيو هذه الصلاحيات الواسعة.وينظر إلى عودة المدرب المحتملة باعتبارها خطوة قد تعيد الشخصية القوية والانضباط إلى غرفة ملابس الفريق، خاصة في ظل الأزمات التي عاشها النادي هذا الموسم.مورينيو سبق أن قاد ريال بين عامي 2010 و2013، وحقق مع الفريق لقب وكأس الملك والسوبر الإسباني، قبل أن يغادر النادي وسط أجواء متوترة آنذاك.ويتولى المدرب البرتغالي حاليا تدريب بنفيكا، بعدما وقع عقده مع النادي في ايلول 2025، بينما يعيش ريال مدريد مرحلة مضطربة عقب موسم مخيب على مستوى النتائج والألقاب.