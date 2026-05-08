ترامب ينتقد اسعار تذاكر المونديال ويصدم الفيفا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن إجراء "مكالمة رائعة" مع فون دير لاين.. ما علاقة إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ترامب ينتقد اسعار تذاكر المونديال ويصدم الفيفا

رياضة

2026-05-08 | 02:24
ترامب ينتقد اسعار تذاكر المونديال ويصدم الفيفا
522 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 معتبرا أنها مبالغ فيها، في موقف مفاجئ وضعه على خلاف مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة هاتفية مع صحيفة New York Post، بعدما أثيرت مسألة ارتفاع أسعار التذاكر، والتي قد تتجاوز 5 آلاف جنيه إسترليني للجماهير الراغبة في متابعة جميع مباريات منتخبها حتى النهائي.
وقال ترامب: "لم أكن أعلم بهذه الأرقام.. وبصراحة، أنا أيضا لن أدفع هذه الأسعار"، مضيفا: "إذا لم يتمكن الناس من كوينز وبروكلين، وكل من يحبون دونالد ترامب، من حضور المباريات، فسأشعر بخيبة أمل".
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تحاول فيه "فيفا" الحفاظ على علاقة مستقرة مع البيت الأبيض قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خاصة في ظل الجدل السياسي المرتبط بمشاركة المنتخب الإيراني.
من جانبه، دافع إنفانتينو عن الأسعار المرتفعة، مؤكدا أن السوق الأمريكية تعد "الأكبر والأكثر تطورا في مجال الترفيه"، مشيرا إلى أن إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء تفرض على الفيفا اعتماد أسعار مرتفعة منذ البداية.
وأضاف رئيس الفيفا أن 25% من تذاكر دور المجموعات ستكون متاحة بأقل من 300 دولار، معتبرا أن هذا السعر "طبيعي" مقارنة بأسعار الأحداث الرياضية الكبرى داخل الولايات المتحدة.
كما أثارت تصريحات إنفانتينو الجدل بعدما قال مازحا إنه سيقدم "هوت دوغ والمشروب الغازي" بنفسه لأي شخص يشتري تذكرة نهائي بقيمة مليوني دولار.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تذاكر كأس العالم تشعل الجدل.. "أسوأ مقعد" في نهائي المونديال بـ11 مليون دولار
03:50 | 2026-05-08
نجم ريال مدريد يفكر في الاعتزال
14:22 | 2026-05-07
صورة بقميص أتلتيكو مدريد.. ما حقيقة انتقال صلاح للفريق الإسباني؟
09:45 | 2026-05-07
رونالدو يخسر 18 مليون متابع
03:10 | 2026-05-07
مورينيو يضع 9 شروط للعودة إلى ريال مدريد
01:18 | 2026-05-07
المطالبات برحيل مبابي عن مدريد تسجل رقما مهولا في الساعات الأخيرة
14:03 | 2026-05-06
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

5 خطوات للتغلب على النعاس في الطقس السيء
Play
5 خطوات للتغلب على النعاس في الطقس السيء
03:47 | 2026-05-06
اعمار متعثر في أحياء سكنية بتكريت.. فيديو
Play
اعمار متعثر في أحياء سكنية بتكريت.. فيديو
14:10 | 2026-05-05
بالفيديو: شهادات من داخل منفذ عرعر الحدودي
Play
بالفيديو: شهادات من داخل منفذ عرعر الحدودي
14:08 | 2026-05-05
اعتقال متهم بسرقة مواد غذائية من شركة يعمل بها في بغداد
Play
اعتقال متهم بسرقة مواد غذائية من شركة يعمل بها في بغداد
11:59 | 2026-05-03
تفويج جوي للحجاج العراقيين وسط استعدادات كبيرة
Play
تفويج جوي للحجاج العراقيين وسط استعدادات كبيرة
15:09 | 2026-05-02
عمال العراق يطالبون بحقوقهم في عيدهم العالمي
Play
عمال العراق يطالبون بحقوقهم في عيدهم العالمي
14:07 | 2026-05-02
بغداد.. إحباط تهريب مشروبات كحولية داخل عجلة محمّلة بالخضروات واعتقال السائق
Play
بغداد.. إحباط تهريب مشروبات كحولية داخل عجلة محمّلة بالخضروات واعتقال السائق
09:02 | 2026-05-01
بالفيديو: تظاهرة اصحاب الدور العشوائية في البصرة
Play
بالفيديو: تظاهرة اصحاب الدور العشوائية في البصرة
04:04 | 2026-05-01
حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو
Play
حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو
03:57 | 2026-05-01
ما لا تراه قد يدخل جسمك.. مفاجأة صادمة داخل أكياس الشاي
Play
ما لا تراه قد يدخل جسمك.. مفاجأة صادمة داخل أكياس الشاي
03:40 | 2026-05-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.