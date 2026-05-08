تذاكر كأس العالم تشعل الجدل.. "أسوأ مقعد" في نهائي المونديال بـ11 مليون دولار

ومع فتح باب بيع التذاكر، فوجئ المشجعون بارتفاع هائل في الأسعار، خاصة لمباراة النهائي المقررة يوم 19 تموز على ملعب " " في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.وكان لكرة القدم " " أعلن سابقا أن الحد الأقصى لسعر تذكرة النهائي يبلغ نحو 1550 دولارا، إلا أن منصة البيع الرسمية أظهرت لاحقا تذاكر معروضة بأكثر من 10 آلاف دولار، بينما وصلت بعض التذاكر المعروضة لإعادة البيع إلى أرقام صادمة تجاوزت 11 مليون دولار، رغم أن المقعد المصنف ضمنها يعد من بين الأسوأ من حيث الرؤية داخل الملعب.وأثارت إحدى التذاكر المتداولة كبيرا بعدما عرضت مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني لمقعد يقع في الصفوف العلوية للملعب، وهو ما اعتبره المشجعون دليلا على تحول البطولة إلى حدث مخصص للأثرياء فقط.وعبر كثير من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الأسعار، حيث وصف البعض ما يحدث بأنه "استغلال مالي"، فيما اعتبر آخرون أن "كرة القدم لم تعد لعبة الجماهير".كما شهدت تكاليف السفر والمواصلات ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر رحلة قطار لا تتجاوز 30 دقيقة من إلى ملعب "ميتلايف" من أقل من 10 دولارات إلى نحو 150 دولارا خلال مباريات البطولة.من جانبه، دافع رئيس عن الأسعار، مؤكدا أن "الأرقام الخيالية المعروضة في سوق إعادة البيع لا تعكس القيمة الحقيقية للتذاكر"، مضيفا أن "الاتحاد الدولي يتعامل مع "واقع السوق" في باعتبارها واحدة من أكبر أسواق الترفيه في العالم".في المقابل، انتقدت جماعات روابط المشجعين السياسة التسعيرية للبطولة، معتبرة أن الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم باتت تشعر بأنها "غير مرحب بها"، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التذاكر والنقل والإقامة والخدمات المصاحبة للمونديال.