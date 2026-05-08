الكلاسيكو الأخير.. برشلونة على أعتاب التتويج

ويدخل برشلونة المواجهة الأحد المقبل متصدرا جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ، ما يعني أن التعادل سيكون كافيا لتتويجه رسميا باللقب قبل ثلاث جولات من النهاية، بينما سيمنحه الفوز فرصة مواصلة مطاردة الأرقام التاريخية.ويأمل المدرب الألماني في قيادة الفريق الكتالوني إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، إذ إن الفوز في جميع المباريات الأربع المتبقية سيمنح برشلونة فرصة معادلة الرقم القياسي التاريخي للنقاط في بـ100 نقطة.كما يملك برشلونة فرصة تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، بعدما حقق حتى الآن 29 فوزا، بينما يبلغ الرقم القياسي الحالي 32 انتصارا.وسيكون الأول الذي يقام على ملعب " " بعد أعمال التطوير والتجديد المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما يمنح المواجهة طابعا تاريخيا إضافيا.لكن الفريق الكتالوني سيفتقد خدمات نجمه الشاب لامين جمال بسبب إصابة عضلية، في حين عاد البرازيلي رافينيا مؤخرا إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة.من جانبه، يعيش ريال فترة مضطربة قبل المواجهة، وسط تقارير عن توتر داخل غرفة الملابس بعد المشادة التي جمعت الأوروغوياني بالفرنسي أوريلين تشواميني خلال التدريبات.وأكد فتح تحقيق تأديبي بحق اللاعبين، فيما أعلن غياب عن الكلاسيكو بعد تعرضه لإصابة في الرأس استلزمت راحة تتراوح بين 10 و14 يوما.وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي، أوضح فالفيردي أن ما حدث كان نتيجة "الإرهاق والإحباط"، نافيا تعرضه للضرب من زميله أو توجيه أي اعتداء مباشر له.كما يترقب ريال مدريد موقف نجمه الفرنسي من المشاركة، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ قد تحرمه من خوض المواجهة المرتقبة.في المقابل، يعول ريال مدريد على تألق البرازيلي ، الذي لعب دورا حاسما في إبقاء آمال فريقه قائمة خلال الجولة الماضية.ويطمح برشلونة لاستغلال حالة التوتر داخل صفوف غريمه لحسم اللقب بالفوز، بينما يأمل ريال مدريد في تأجيل احتفالات الفريق الكتالوني وإنقاذ موسمه من الكامل.