7 شروط لمشاركة إيران في كأس العالم 2026

حدد الشروط السبعة في مقابلة مع القناة الإيرانية الرياضية وأولها حصول جميع اللاعبين والجهاز الفني، وخاصة من خدموا في مثل وإحسان ، على تأشيرات دخول دون أي مشاكل.واشترط رئيس لكرة القدم أيضا أن "بعد إصدار التأشيرات، لا يجوز استجواب اللاعبين والجهاز الفني من قبل شرطة الهجرة أثناء سفرهم".وتحديد آلية إصدار التأشيرات للصحفيين والمشجعين الإيرانيين في المباريات، ويتوجب على الشرطة الأمريكية الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والبروتوكولات الأمنية في المطار والفندق والطرق الرئيسية والملعب لمنع أي حوادث أو مشاكل محتملة (مثل ما حدث في أستراليا).وشدد على وجوب أن يحضر مشجعو كلا الفريقين أعلامهم الرسمية فقط إلى الملعب، ويُمنع إدخال أي أعلام أخرى غير العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الايرانية.وتضمنت الشروط الإيرانية أيضا ضمان بث للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صحيح ودون انقطاع في جميع المباريات.واختتم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشروط لمشاركة في منافسات بشرط أن تقتصر أسئلة الصحفيين في المؤتمرات الصحفية على المسائل الفنية المتعلقة بالمباريات.جدير بالذكر أن السلطات الكندية منعت الأسبوع الماضي، مهدي تاج واثنين من مسؤولي الاتحاد الإيراني من دخول البلاد عبر مطار تورونتو أثناء توجههم للمشاركة في كونغرس بمدينة .وفي المقابل، أكد لاحقا أن المنتخب الإيراني لا يزال يعتزم المشاركة في النهائيات، بينما كشفت تقارير عن مفاوضات لنقل مباريات من إلى .