7 شروط لمشاركة إيران في كأس العالم 2026

رياضة

2026-05-09 | 05:45
7 شروط لمشاركة إيران في كأس العالم 2026
127 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج عن 7 شروط لمشاركة بلاده في منافسات كأس العالم 2026 الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



حدد مهدي تاج الشروط السبعة في مقابلة مع القناة الإيرانية الرياضية وأولها حصول جميع اللاعبين والجهاز الفني، وخاصة من خدموا في الحرس الثوري مثل مهدي طارمي وإحسان حاج صفي، على تأشيرات دخول دون أي مشاكل.

واشترط رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أيضا أن "بعد إصدار التأشيرات، لا يجوز استجواب اللاعبين والجهاز الفني من قبل شرطة الهجرة أثناء سفرهم".

وتحديد آلية إصدار التأشيرات للصحفيين والمشجعين الإيرانيين في المباريات، ويتوجب على الشرطة الأمريكية الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والبروتوكولات الأمنية في المطار والفندق والطرق الرئيسية والملعب لمنع أي حوادث أو مشاكل محتملة (مثل ما حدث في أستراليا).

وشدد على وجوب أن يحضر مشجعو كلا الفريقين أعلامهم الرسمية فقط إلى الملعب، ويُمنع إدخال أي أعلام أخرى غير العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتضمنت الشروط الإيرانية أيضا ضمان بث النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صحيح ودون انقطاع في جميع المباريات.

واختتم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشروط لمشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم بشرط أن تقتصر أسئلة الصحفيين في المؤتمرات الصحفية على المسائل الفنية المتعلقة بالمباريات.

جدير بالذكر أن السلطات الكندية منعت الأسبوع الماضي، مهدي تاج واثنين من مسؤولي الاتحاد الإيراني من دخول البلاد عبر مطار تورونتو أثناء توجههم للمشاركة في كونغرس الفيفا بمدينة فانكوفر.

وفي المقابل، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا أن المنتخب الإيراني لا يزال يعتزم المشاركة في النهائيات، بينما كشفت تقارير عن مفاوضات لنقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

