من هو حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ويأتي هذا التكليف في وقت يعيش فيه الحكم أزهى فترات مسيرته المهنية، خاصة بعد اختياره من قِبل (فيفا) ضمن القائمة النهائية لحكام الساحة في المونديال المقبل، فيما سيتولى إغليسياس فيلانويفا قيادة غرفة تقنية الفيديو (VAR).ويدخل هيرنانديز مسرح " " في توقيت شديد الحساسية؛ فالمباراة تنذر بـ"عاصفة" كروية تتجاوز مجرد التنافس التقليدي، فبينما يطمح الفريق الكتالوني للاحتفال بلقب " " رسميًا أمام غريمه الأزلي، يأتي بجراح غائرة وكبرياء مجروح بعد موسم مخيب للآمال، زادت من حدته الصراعات الداخلية والاشتباكات التي شهدتها غرف ملابس "فالديبيباس"، وكان أبرزها واقعة الاشتباك بين أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي.وسيكون لزامًا على الحكم المخضرم إدارة هذه التوترات المشحونة في واحدة من أهم مباريات الموسم، في مهمة تُعد بمثابة "مكافأة" له على ثبات مستواه طوال جولات الدوري، كما تمثل دعمًا قويًا له أمام قبل العرس المونديالي؛ خاصة أنه فجّر مفاجأة مدوية بانتزاع مقعد المونديال في اللحظات الأخيرة على حساب زميله سانشيز مارتينيز، الذي كان يُنظر إليه كأفضل حكم في إسبانيا حاليًا.ويُعد هيرنانديز هيرنانديز وجهًا مألوفًا في مباريات "الكلاسيكو"، ولا سيما تلك التي تُلعب في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري، ويحمل تاريخه مع هذه القمة ذكريات متباينة؛ حيث كانت بدايته في موسم 2015-16 عندما فاز في " " بهدفي وكريستيانو ، وفي الموسم التالي 2016-17، أدار اللقاء الذي حسمه ميسي لصالح في "البرنابيو" (3-2).كما تعادل الفريقان تحت صافرته مرتين في "كامب نو" (2-2 في موسم 17-18، و0-0 في 19-20). وبعد غياب دام قرابة خمس سنوات، عاد لإدارة قمة العام الماضي التي حسمها برشلونة بنتيجة (4-3). وستكون مواجهة الأحد هي "الكلاسيكو" السادس في مسيرة الحكم الذي بات يحظى بثقة الفيفا المطلقة.