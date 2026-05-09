مونديال 2026 يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.. ابرز تفاصيل افتتاح البطولة

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" فإن الولايات المتحدة الأمريكية
تستعد جاهدة لبرنامج ترفيهي غير مسبوق لكأس العالم 2026 يتضمن ثلاث حفلات افتتاح منفصلة في الدول المضيفة إلى جانب احتفالات خاصة بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة
.
وستقام حفلات الافتتاح قبل انطلاق أولى مباريات دور المجموعات التي ستجمع بين المكسيك
وكندا والولايات المتحدة.
وستشهد المباراة الافتتاحية يوم 11 حزيران بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا" في المكسيك عروضا فنية وستشهد أيضا مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك
في تورونتو في كندا في 12 حزيران عروضا فنية أخرى.
أما المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة ضد باراغواي يوم 13
حزيران على ملعب "سوفي" بالقرب من لوس أنجلوس في امريكا فإنها ستشهد عروضا فنية أخرى، ومن المتوقع مشاركة عدد من الفنانين العالميين في مختلف مراحل البطولة.
وترغب "فيفا" في تشجيع المشجعين على دخول الملاعب مبكرا على أن تبدأ مراسم الافتتاح قبل انطلاق المباريات بحوالي 90 دقيقة.
وتخطط "فيفا" لفعاليات خاصة في الرابع من يوليو
للاحتفال بالذكرى ال250 لتأسيس الولايات المتحدة ومن المقرر أن تشهد مباراتان من دور ال16 المقرر إقامتهم في فيلادلفيا وهيوستن في يوم الاستقلال فعاليات تكريمية تحت شعار "أمريكا
250" ضمن احتفالات الذكرى ال55 لتأسيس البلاد.
وترتبط هذه لمبادرة بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة دونالد ترامب
رئيس الولايات المتحدة بربط الأحداث الرياضية الكبرى باحتفالات الذكرى الوطنية.
وكان جياني إنفانتينو
قد حافظ على علاقته الوثيقة مع دونالد ترامب
في الأشهر الأخيرة حيث حضر العديد من الفعاليات السياسية والرسمية المتعلقة بالاستعدادات لكأس العالم.
ومن المتوقع أيضا أن يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم
حفل افتتاح آخر وعرض ترفيهي بين شوطي نهائي كأس العالم
على ملعب "ميتلايف" في 19 تموز.