ريال مدريد يعلن خضوع نجمه لجراحة

وقال ، في بيان على موقعه الرسمي: "أجرى لاعبنا عملية جراحية ناجحة، اليوم، تحت إشراف في النادي، بسبب إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بساقه اليمنى".وأضاف بيان الملكي: "سيبدأ فيرلاند عملية التعافي في الأيام القادمة".ووفقا لصحيفة "ماركا" ، سيغيب اللاعب الفرنسي عن الملاعب عقب الجراحة لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.وأشرف الدكتور الفرنسي برتراند سونيري كوتيت على الجراحة التي أُجريت في مدينة ، بحضور الجهاز الطبي لنادي الذي تابع العملية والبروتوكول الطبي المتبع بالتنسيق مع ميندي.وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة خلال مباراة أمام إسبانيول، إذ أكدت الفحوصات الأولية حينها انتهاء موسمه مع الفريق، الذي شهد غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات العضلية المتكررة.وفور تشخيص الإصابة، بدأ اللاعب دراسة خيارات العلاج المتاحة والبحث عن جراح متخصص، وذلك بعد الاستقرار على أن التدخل الجراحي هو الحل الوحيد للتعافي.