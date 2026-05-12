لامين يامال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو

وكان برشلونة قد حسم لقب " " رسميا عقب فوزه على بنتيجة 2-0 في ، في ليلة شهدت احتفالات صاخبة داخل أوساط .ونشر يامال عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق احتفاله بهدف ، مرفقا بعبارة: "الكلام رخيص"، في إشارة فسرها المتابعون على أنها رد مباشر على تصريحات سابقة لجود بيلينغهام مهاجم ريال .وتعود بداية التوتر بين اللاعبين إلى الكلاسيكو الأول هذا الموسم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حين نشر بيلينغهام عقب فوز ريال مدريد آنذاك رسالة قال فيها: "الكلام رخيص.. هلا مدريد دائما"، وهو ما اعتبر ردا على تصريحات سابقة لجمال انتقد فيها التحكيم المرتبط بمباريات ريال مدريد.ولم تتوقف إثارة الجدل عند هذا الحد، إذ ظهر جمال خلال جولة احتفالات برشلونة وهو يرفع علم فلسطين فوق الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع كتالونيا، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.كما تداولت الجماهير صورا ليامال وهو يرتدي قميصا حمل عبارة: "شكرا للرب أنني لست مدريديستا"، ما زاد من حدة التفاعل والجدل بين جماهير الناديين.ورغم الأجواء الاحتفالية، يواصل العمل على التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، والتي أبعدته عن المباريات في الأسابيع الأخيرة من الموسم.ويأمل جمال في استعادة جاهزيته الكاملة قبل انطلاق 2026، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني في البطولة المقبلة.