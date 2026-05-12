هدفنا دوري الأبطال.. فليك يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028

وجاء الاتفاق بعد أيام من قيادة المدرب الألماني الفريق الكاتالوني للتتويج بلقبللموسم الثاني على التوالي، عقب الفوز على الغريم التقليدي بهدفين دون مقابل.وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة ألافيس، عبّر فليك عن سعادته بمواصلة مع برشلونة، مؤكداً أنالثقة المتبادلة مع كانت العامل الحاسم في تمديد العقد.وأشار إلى أنه يفضل العقود محددة المدة، لأنها تمنح الطرفين فرصة تقييم التجربة بصورة مستمرة، موضحاً أن استمرار المشروع سيعتمد على النتائج وتطور أداء الفريق في المواسم المقبلة.ومنذ توليه تدريب برشلونة صيف 2024، نجح فليك في قيادة الفريق إلى إحراز لقبين في الدوري الإسباني، إضافة إلى ولقبين في .ورغم النجاحات المحلية، لا يزال لقب دوري أبطال أوروبا بعيداً عن برشلونة تحت قيادة المدربالألماني، رغم خبرته السابقة في التتويج بالبطولة القارية مع عام 2020.وكان برشلونة قد ودّع البطولة هذا الموسم من الدور ربع النهائي أمام ، بعدما خرج في الموسم الماضي من نصف النهائي إثر خسارة مثيرة أمام إنتر الإيطالي بمجموع المباراتين.وأكد فليك أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر للحفاظ على النجاحات المحلية، مع مواصلة السعي لتحقيق حلم التتويج الأوروبي وإضافة المزيد من الألقاب للنادي الكاتالوني.