صدمة للمنتخب العراقي.. ما حقيقة منع 5 لاعبين من دخول أمريكا؟

وبحسب ما نقله حساب Futbol de Inglaterra على منصة "إكس"، عن مصادر إعلامية عراقية، فإن من بين اللاعبين الذين شملهم قرار الرفض المهاجم علي الحمادي
، المحترف في صفوف لوتون تاون الإنجليزي، والذي لعب دورا مهما في مشوار التأهل بعدما سجل هدفا حاسما أمام بوليفيا
في الملحق المؤهل للمونديال.
كما أوضحت أن الجهات الرسمية لم تقدم حتى الآن توضيحات حول أسباب رفض التأشيرات، بينما تتواصل المحاولات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن لحاق اللاعبين ببعثة المنتخب.
في المقابل، تلقى المنتخب العراقي دفعة إيجابية بعد حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" لضم لاعبين جدد إلى قائمته المشاركة في المونديال، وهما أحمد قاسم
وداريو نامو، اللذان ينشطان في الدوريين الأمريكي والاسكتلندي.
ويبلغ أحمد قاسم 22 عاما، ولد في السويد وسبق له تمثيل منتخباتها السنية قبل انتقاله إلى نادي ناشفيل
الأمريكي، بينما يبلغ داريو نامو 20 عاما، ولد في فنلندا وسبق له تمثيل منتخباتها للشباب.
ويأتي انضمام الثنائي في إطار اللوائح المعتمدة من "فيفا" المتعلقة بتغيير الجنسية الرياضية وفق الأصول العائلية، ما يعزز خيارات المنتخب العراقي قبل البطولة.
وكان "أسود الرافدين
" حسموا تأهلهم إلى كأس العالم
2026 في مارس الماضي، في إنجاز تاريخي هو الأول منذ 40 عاما، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق خلال مشوار التصفيات.
ويخوض المنتخب العراقي غمار المونديال ضمن مجموعة قوية تضم فرنسا
والنرويج والسنغال، في اختبار صعب لطموحات الفريق في ظهوره العالمي المنتظر.
فيما نفت القناة العراقية
الرياضية الرسمية الأنباء المتداولة بشأن رفض تأشيرات بعض لاعبي المنتخب، إذ يمتلك جميع اللاعبين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
.