صدمة للمنتخب العراقي.. ما حقيقة منع 5 لاعبين من دخول أمريكا؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صدمة للمنتخب العراقي.. ما حقيقة منع 5 لاعبين من دخول أمريكا؟

رياضة

2026-05-13 | 03:19
صدمة للمنتخب العراقي.. ما حقيقة منع 5 لاعبين من دخول أمريكا؟
1,173 شوهد

السومرية نيوز ـ رياضة

تلقى المنتخب العراقي صدمة قبل انطلاق مونديال 2026 بعد تداول تقارير إعلامية تفيد برفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لـ5 من لاعبي الفريق ما يهدد مشاركتهم في البطولة المرتقبة.

وبحسب ما نقله حساب Futbol de Inglaterra على منصة "إكس"، عن مصادر إعلامية عراقية، فإن من بين اللاعبين الذين شملهم قرار الرفض المهاجم علي الحمادي، المحترف في صفوف لوتون تاون الإنجليزي، والذي لعب دورا مهما في مشوار التأهل بعدما سجل هدفا حاسما أمام بوليفيا في الملحق المؤهل للمونديال.

كما أوضحت أن الجهات الرسمية لم تقدم حتى الآن توضيحات حول أسباب رفض التأشيرات، بينما تتواصل المحاولات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن لحاق اللاعبين ببعثة المنتخب.

في المقابل، تلقى المنتخب العراقي دفعة إيجابية بعد حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لضم لاعبين جدد إلى قائمته المشاركة في المونديال، وهما أحمد قاسم وداريو نامو، اللذان ينشطان في الدوريين الأمريكي والاسكتلندي.

ويبلغ أحمد قاسم 22 عاما، ولد في السويد وسبق له تمثيل منتخباتها السنية قبل انتقاله إلى نادي ناشفيل الأمريكي، بينما يبلغ داريو نامو 20 عاما، ولد في فنلندا وسبق له تمثيل منتخباتها للشباب.

ويأتي انضمام الثنائي في إطار اللوائح المعتمدة من "فيفا" المتعلقة بتغيير الجنسية الرياضية وفق الأصول العائلية، ما يعزز خيارات المنتخب العراقي قبل البطولة.

وكان "أسود الرافدين" حسموا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 في مارس الماضي، في إنجاز تاريخي هو الأول منذ 40 عاما، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق خلال مشوار التصفيات.

ويخوض المنتخب العراقي غمار المونديال ضمن مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج والسنغال، في اختبار صعب لطموحات الفريق في ظهوره العالمي المنتظر.

فيما نفت القناة العراقية الرياضية الرسمية الأنباء المتداولة بشأن رفض تأشيرات بعض لاعبي المنتخب، إذ يمتلك جميع اللاعبين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
 
 
 
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ميسي يتصدر قائمة رواتب الدوري الأمريكي
05:05 | 2026-05-13
منتخبنا الأولمبي يواجه روسيا ودياً تحضيراً لأسياد اليابان
04:31 | 2026-05-13
22 أيار موعد الانطلاق.. إسبانيا تحتضن معسكر "الأسود" قبل التوجه للمونديال
04:10 | 2026-05-13
حارس النصر يسجل بالخطأ ويؤجل تتويج فريقه بالدوري السعودي
16:40 | 2026-05-12
هدفنا دوري الأبطال.. فليك يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028
11:07 | 2026-05-12
لامين يامال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو
04:00 | 2026-05-12
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
Play
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
15:19 | 2026-05-12
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
Play
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
14:17 | 2026-05-12
حادث سير مروع في ميسان.. الضحايا 6 اشخاص
Play
حادث سير مروع في ميسان.. الضحايا 6 اشخاص
11:20 | 2026-05-12
بعد اغتيال المرشد الإيراني.. صحفي اسرائيلي يوثق رحلته السرية إلى العراق (فيديو)
Play
بعد اغتيال المرشد الإيراني.. صحفي اسرائيلي يوثق رحلته السرية إلى العراق (فيديو)
01:08 | 2026-05-12
بالفيديو.. حريق في محطة كهرباء الكحلاء الغازية
Play
بالفيديو.. حريق في محطة كهرباء الكحلاء الغازية
07:23 | 2026-05-11
"جهة مسلحة" تهدد رئيس جامعة عراقية لتمرير نجاح طالب في كلية الهندسة (فيديو)
Play
"جهة مسلحة" تهدد رئيس جامعة عراقية لتمرير نجاح طالب في كلية الهندسة (فيديو)
04:38 | 2026-05-11
بالفيديو: انسيابية العبور ما بين العراق والسعودية
Play
بالفيديو: انسيابية العبور ما بين العراق والسعودية
13:53 | 2026-05-10
الاطاحة بسارق هواتف في بغداد
Play
الاطاحة بسارق هواتف في بغداد
12:28 | 2026-05-10
الحمداني من اليوسفية: لن نسمح بتجريف الأراضي والبساتين أو رفع اليد عن الاستصلاح الزراعي
Play
الحمداني من اليوسفية: لن نسمح بتجريف الأراضي والبساتين أو رفع اليد عن الاستصلاح الزراعي
10:46 | 2026-05-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.