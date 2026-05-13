صدمة للمنتخب العراقي.. ما حقيقة منع 5 لاعبين من دخول أمريكا؟

تلقى المنتخب العراقي صدمة قبل انطلاق مونديال 2026 بعد تداول تقارير إعلامية تفيد برفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لـ5 من لاعبي الفريق ما يهدد مشاركتهم في البطولة المرتقبة.

وبحسب ما نقله حساب Futbol de Inglaterra على منصة "إكس"، عن مصادر إعلامية عراقية، فإن من بين اللاعبين الذين شملهم قرار الرفض المهاجم ، المحترف في صفوف لوتون تاون الإنجليزي، والذي لعب دورا مهما في مشوار التأهل بعدما سجل هدفا حاسما أمام في الملحق المؤهل للمونديال.



كما أوضحت أن الجهات الرسمية لم تقدم حتى الآن توضيحات حول أسباب رفض التأشيرات، بينما تتواصل المحاولات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن لحاق اللاعبين ببعثة المنتخب.



في المقابل، تلقى المنتخب العراقي دفعة إيجابية بعد حصوله على موافقة "فيفا" لضم لاعبين جدد إلى قائمته المشاركة في المونديال، وهما وداريو نامو، اللذان ينشطان في الدوريين الأمريكي والاسكتلندي.



ويبلغ أحمد قاسم 22 عاما، ولد في السويد وسبق له تمثيل منتخباتها السنية قبل انتقاله إلى نادي الأمريكي، بينما يبلغ داريو نامو 20 عاما، ولد في فنلندا وسبق له تمثيل منتخباتها للشباب.



ويأتي انضمام الثنائي في إطار اللوائح المعتمدة من "فيفا" المتعلقة بتغيير الجنسية الرياضية وفق الأصول العائلية، ما يعزز خيارات المنتخب العراقي قبل البطولة.



وكان " " حسموا تأهلهم إلى 2026 في مارس الماضي، في إنجاز تاريخي هو الأول منذ 40 عاما، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق خلال مشوار التصفيات.



ويخوض المنتخب العراقي غمار المونديال ضمن مجموعة قوية تضم والنرويج والسنغال، في اختبار صعب لطموحات الفريق في ظهوره العالمي المنتظر.



فيما نفت الرياضية الرسمية الأنباء المتداولة بشأن رفض تأشيرات بعض لاعبي المنتخب، إذ يمتلك جميع اللاعبين تأشيرات دخول إلى .