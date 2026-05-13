منتخبنا الأولمبي يواجه روسيا ودياً تحضيراً لأسياد اليابان

رياضة

2026-05-13 | 04:31
منتخبنا الأولمبي يواجه روسيا ودياً تحضيراً لأسياد اليابان
المصدر:
الصباح
85 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشف المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي بكرة القدم نديم كريم، عن ملامح المنهاج الإعدادي لكتيبة المدرب عماد محمد، تأهباً للمشاركة في أسياد اليابان، مؤكداً إقامة معسكر تدريبي خارجي في مدينة أنطاليا التركية مطلع حزيران المقبل.

وذكر كريم، ان المعسكر الخارجي سيتضمن مواجهة المنتخب الروسي ودياً في مناسبتين، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان للفترة من 19 أيلول ولغاية 4 تشرين الأول 2026.

وأشار إلى أن التدريبات الحالية مستمرة في ملعب نادي أمانة بغداد، وتشهد تواجد أسماء جديدة تم استقطابها من دوري الرديف (تحت 21 عاماً) بعد متابعة فنية دقيقة، موضحاً أن معسكر تركيا سيشهد التحاق اللاعبين المحترفين تزامناً مع فترة التوقف الدولي.

وبين كريم أن الملاك التدريبي يسعى لاستثمار وديتي روسيا لاختبار خطط لعب متنوعة وتقييم أداء اللاعبين في مختلف المراكز، وصولاً إلى التوليفة المثالية قبل الاستحقاقات الرسمية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً من الفريق لضمان تحقيق نتائج تليق بسمعة الكرة العراقية وتلبي تطلعات جماهيرنا الرياضية في رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن بأفضل صورة في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الآسيوية ستقام في (ايتشي - ناغويا اليابان)، ومن المتوقع مشاركة نحو 15 ألف رياضي وإداري يمثلون 45 دولة، وستكون هذه النسخة متميزة بمزيج متنوع من الرياضات، منها كرة القدم وكرة السلة والكابادي والفنون القتالية المختلطة وكرة اليد والكريكت وركوب الأمواج والكرة الطائرة، إضافة إلى الألعاب الأولمبية التقليدية مثل ألعاب القوى والسباحة والتايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة والمبارزة.
