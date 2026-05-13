منتخبنا الأولمبي يواجه روسيا ودياً تحضيراً لأسياد اليابان

وذكر كريم، ان المعسكر الخارجي سيتضمن مواجهة المنتخب الروسي ودياً في مناسبتين، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها للفترة من 19 أيلول ولغاية 4 تشرين الأول 2026.وأشار إلى أن التدريبات الحالية مستمرة في ملعب ، وتشهد تواجد أسماء جديدة تم استقطابها من (تحت 21 عاماً) بعد متابعة فنية دقيقة، موضحاً أن معسكر سيشهد التحاق اللاعبين المحترفين تزامناً مع فترة التوقف الدولي.وبين كريم أن الملاك التدريبي يسعى لاستثمار وديتي لاختبار خطط لعب متنوعة وتقييم أداء اللاعبين في مختلف المراكز، وصولاً إلى التوليفة المثالية قبل الاستحقاقات الرسمية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً من الفريق لضمان تحقيق نتائج تليق بسمعة الكرة العراقية وتلبي تطلعات جماهيرنا الرياضية في رؤية هذا الجيل الواعد يمثل الوطن بأفضل صورة في المحافل الدولية.جدير بالذكر أن دورة الألعاب الآسيوية ستقام في (ايتشي - ناغويا اليابان)، ومن المتوقع مشاركة نحو 15 ألف رياضي وإداري يمثلون 45 دولة، وستكون هذه النسخة متميزة بمزيج متنوع من الرياضات، منها كرة القدم وكرة والكابادي والفنون القتالية المختلطة وكرة اليد والكريكت وركوب الأمواج والكرة الطائرة، إضافة إلى الألعاب الأولمبية التقليدية مثل ألعاب القوى والسباحة والتايكواندو والملاكمة والجودو والمصارعة والمبارزة.