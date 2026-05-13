برشلونة يرد على تصريحات بيريز.. مثير للشفقة

ونفى ، نائب رئيس برشلونة، مزاعم بأن "سُرق منه 7 ألقاب دوري"، في إشارة من رئيس لاتهام بدفع رشاوى للتحكيم، فيما يُعرف بـ"قضية نيغريرا".وأكد يوستي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" ، أن النادي سيدافع عن نفسه وعن جماهيره، وأنه لا أحد يمكنه المساس ببرشلونة.ووصف يوستي تصريحات بيريز بأنها "مثيرة للشفقة ومليئة بالأكاذيب"، علما بأن النادي ذكر في بيان رسمي بعد مؤتمر رئيس الريال أنه "سيتصدى لها عبر القسم القانوني".وأوضح يوستي أن الاتهامات المتعلقة بقضية نيغريرا مجرد " دخاني لتغطية رياضية عاشها قبل عامين"، مشيرا إلى أن برشلونة فاز بالدوري مرتين متتاليتين بفارق 14 نقطة مع لاعبين من أكاديميته وخارجها.وشدد على أن الفوز بالدوري مرتين متتاليتين إنجاز كبير وصعب، وأن آلاف المشجعين سعداء بهذه النجاحات.ورغم انتقاده الحاد لبيريز، فقد أكد أن العلاقات المؤسسية مع ريال مدريد جيدة، مشيرا إلى زيارات ممثلين رسميين بين الناديين.وختم يوستي حديثه بالتأكيد على أن النادي سيواصل العمل لتحقيق النجاح، وأن لاماسيا ستظل الركيزة الأساسية لمستقبل برشلونة.