الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة للاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم

وجاءت الرسالة في منشور نشره "مركز رسالة الحرب" (War Message Center)، حيث خاطب اللاعبين قائلا: "أيها الأبناء الغيورون لاعبو الفريق الوطني لكرة القدم الإيرانية؛ إن الدعم الحقيقي ودعاء خير أمة عزيزة (الشعب الإيراني) هو درعكم الواقي في مسيرتكم".وأضاف في رسالته: "إذا لم تنسوا وصية الشهيد سلامي (القائد العام السابق للحرس الثوري) وتذكرتم خاطره، فإنكم ستحصدون كأس البطولة وتلعبون كفريق واحد".ويستعد المنتخب الإيراني للمشاركة في التي تستضيفها والمكسيك وكندا في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبلين.وقد أوقعت قرعة مونديال 2026 منتخب في المجموعة السابعة إلى جانب كل من ، ومصر، ونيوزيلندا، على أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.وكانت مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال موضع شك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، التي ردت بدورها بهجمات انتقامية على قواعد أمريكية وبنية تحتية أخرى في دول المجاورة.لكن رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو أكد قبل أيام خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم أن إيران ستشارك في مونديال 2026، وهو القرار الذي تقبله الرئيس الأمريكي .