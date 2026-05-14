ديربي "الجوية والطلبة" يشعل الجولة 35 من دوري نجوم العراق

من جانبه يدخل الصقور
(77 نقطة) المواجهة بشعار التعويض، بعد الهزيمة القاسية أمام الكرمة
، التي أوقفت سلسلة اللاخسارة عند 24 مباراة، ويعمل المدرب العماني
رشيد جابر على معالجة الهفوات الدفاعية لتجنُّب أي تعثر قد يهدد صدارته.
وفي المقابل، يطمح الطلبة صاحب المرتبة الخامسة بـ (62 نقطة) بقيادة الإيراني منصوريان، لاستعادة توازنه بعد إهدار النقاط أمام الزوراء
والموصل، معولاً على خبرة علاء عبد الزهرة
وتحركات المحترف التنزاني سيمون مسوفا وبقية ركائز الفريق.
وفي صراع الصدارة، يواجه الشرطة الوصيف بـ(73 نقطة) فريق ديالى
، وعينه على المركز الأول، مستفيداً من ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب الفوز الأخير على الغراف
، الذي قلص به الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط.
وفي بقية لقاءات الغد سيلعب أمانة بغداد
أمام الكهرباء، والغراف والكرخ، ويستضيف الموصل
منافسه دهوك، على أن تختتم الجولة بعد غد السبت بلقاء زاخو والنجف، في حين سيكون ملعب فرانسو حريري مسرحاً لمباراة أربيل
ونوروز.