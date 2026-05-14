ديربي "الجوية والطلبة" يشعل الجولة 35 من دوري نجوم العراق

من جانبه يدخل (77 نقطة) المواجهة بشعار التعويض، بعد الهزيمة القاسية أمام ، التي أوقفت سلسلة اللاخسارة عند 24 مباراة، ويعمل المدرب رشيد جابر على معالجة الهفوات الدفاعية لتجنُّب أي تعثر قد يهدد صدارته.وفي المقابل، يطمح الطلبة صاحب المرتبة الخامسة بـ (62 نقطة) بقيادة الإيراني منصوريان، لاستعادة توازنه بعد إهدار النقاط أمام والموصل، معولاً على خبرة علاء وتحركات المحترف التنزاني سيمون مسوفا وبقية ركائز الفريق.وفي صراع الصدارة، يواجه الشرطة الوصيف بـ(73 نقطة) فريق ، وعينه على المركز الأول، مستفيداً من ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب الفوز الأخير على ، الذي قلص به الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط.وفي بقية لقاءات الغد سيلعب أمانة أمام الكهرباء، والغراف والكرخ، ويستضيف منافسه دهوك، على أن تختتم الجولة بعد غد السبت بلقاء زاخو والنجف، في حين سيكون ملعب فرانسو حريري مسرحاً لمباراة ونوروز.