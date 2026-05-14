أول أزمة دبلوماسية في مونديال 2026 بسبب إيران

وودعت جماهير غفيرة المنتخب الإيراني في ميدان الثورة
بالعاصمة طهران
، قبل سفره استعدادا للمشاركة في المونديال، لكن الأجواء الاحتفالية رافقها قلق واضح داخل الأوساط الرياضية الإيرانية بشأن إمكانية منع بعض اللاعبين أو الإداريين من دخول الأراضي الأمريكية.
وتتركز الأزمة حول الأفراد الذين سبق لهم أداء الخدمة العسكرية
أو الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، المصنف من قبل واشنطن
كـ"منظمة إرهابية"، وهو ما قد يعرقل منح التأشيرات لعدد من أعضاء البعثة.
وزادت المخاوف بعد منع رئيس الاتحاد الإيراني
لكرة القدم مهدي تاج مؤخرا من دخول كندا للأسباب ذاتها، ما اعتبر مؤشرا خطيرا على إمكانية تكرار السيناريو خلال كأس العالم
.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي ضمانات نهائية تتعلق بالتأشيرات، مشيرين إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا
" وعد بالتدخل لإيجاد حلول تضمن مشاركة المنتخب بشكل طبيعي في البطولة.
ورغم الضغوط السياسية والإدارية، يواصل الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحضيراته الفنية بعيدا عن الجدل، حيث من المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا تدريبيا في تركيا
الأسبوع المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة غامبيا يوم 29 مايو.
وتستضيف الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم
2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.