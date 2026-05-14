أول أزمة دبلوماسية في مونديال 2026 بسبب إيران

وودعت جماهير غفيرة المنتخب الإيراني في ميدان بالعاصمة ، قبل سفره استعدادا للمشاركة في المونديال، لكن الأجواء الاحتفالية رافقها قلق واضح داخل الأوساط الرياضية الإيرانية بشأن إمكانية منع بعض اللاعبين أو الإداريين من دخول الأراضي الأمريكية.وتتركز الأزمة حول الأفراد الذين سبق لهم أداء أو الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، المصنف من قبل كـ"منظمة إرهابية"، وهو ما قد يعرقل منح التأشيرات لعدد من أعضاء البعثة.وزادت المخاوف بعد منع رئيس لكرة القدم مهدي تاج مؤخرا من دخول كندا للأسباب ذاتها، ما اعتبر مؤشرا خطيرا على إمكانية تكرار السيناريو خلال .وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي ضمانات نهائية تتعلق بالتأشيرات، مشيرين إلى أن " " وعد بالتدخل لإيجاد حلول تضمن مشاركة المنتخب بشكل طبيعي في البطولة.ورغم الضغوط السياسية والإدارية، يواصل الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحضيراته الفنية بعيدا عن الجدل، حيث من المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا تدريبيا في الأسبوع المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة غامبيا يوم 29 مايو.وتستضيف وكندا والمكسيك 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.