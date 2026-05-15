أزمة جديدة تهز ريال مدريد

وجاءت تصريحات مبابي المثيرة للجدل عقب اللقاء، حيث أوضح سبب غيابه عن التشكيلة الأساسية قائلا إنه لم يشارك لأن المدرب وضعه "المهاجم الرابع" خلف كل من ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو، وهو ما اعتبره موقفا غير مبرر بالنظر إلى جاهزيته الكاملة.ولم يتوقف النجم الفرنسي عند هذا الحد، بل دعا وسائل الإعلام لتوجيه أسئلتها إلى المدرب، مؤكدا أنه كان في حالة بدنية تسمح له بالمشاركة أساسيا، كما انتقد قرار النادي السابق بالتخلي عن المدرب وتعيين أربيلوا بدلا منه، واصفا ذلك بأنه "خطأ كبير".وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا داخل النادي، حيث أشارت تقارير صحفية، بينها " "، إلى أن إدارة تدرس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب، في حال اعتبرت تصريحاته تجاوزا للوائح الداخلية وإساءة للجهاز الفني.وتستند اللوائح التنظيمية المشتركة بين رابطة اللاعبين الإسبان ورابطة إلى بنود واضحة تمنع التصريحات التي تتضمن إساءة أو تشويها للنادي أو لمسؤوليه أو طواقمه الفنية، مع إمكانية فرض عقوبات على اللاعبين المخالفين.ووفق هذه اللوائح، قد تشمل العقوبات إيقاف اللاعب لفترة تتراوح بين يومين وعشرة أيام مع خصم من الراتب، إضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز 100 ألف يورو بحسب قيمة راتبه الشهري وظروف المخالفة.