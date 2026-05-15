بعرض خيالي.. حقيقة اتفاق الهلال السعودي مع ليفاندوفسكي

وخلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير تتحدث عن توصل لاتفاق نهائي مع النجم البولندي بعقد ضخم تصل قيمته إلى 90 مليون يورو سنويا، لكن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن أي اتفاق رسمي لم يحسم حتى الآن.وأشار رومانو إلى أن مستقبل لا يزال مرتبطا بموقف برشلونة، موضحا أن اللاعب قد يواصل مع الفريق الكتالوني إذا تلقى عرضا جديدا لتمديد عقده، رغم أن هذا السيناريو يبدو غير مطروح حاليا داخل النادي.في المقابل، كشفت تقارير بولندية وإسبانية أن ليفاندوفسكي بات يفكر جديا في الرحيل، خاصة بعد تراجع دوره مع المدرب الألماني خلال الموسم الحالي، حيث لم يعد يشعر بأنه النجم الأول داخل المشروع الرياضي للفريق.وبحسب المصادر ذاتها، فإن المهاجم المخضرم لا يبحث فقط عن عرض مالي ضخم، بل يرغب في الانضمام إلى مشروع يمنحه دورا محوريا ومكانة قيادية، مع القدرة على المنافسة على الألقاب في المرحلة الأخيرة من مسيرته.ويقال إن وكيل أعماله بيني زهافي ناقش بالفعل عدة عروض خلال تواجده الأخير في برشلونة، من بينها عروض سعودية وأخرى من وبعض الأندية الأوروبية.وإلى جانب الهلال، ارتبط اسم ليفاندوفسكي بأندية مثل ويوفنتوس وبورتو، إضافة إلى اهتمام من نادي الأمريكي.ورغم بلوغه 37 عاما، لا يزال ليفاندوفسكي يقدم أرقاما قوية مع برشلونة، حيث خاض 191 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 119 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة، كما لعب دورا مهما في تتويج النادي بعدة ألقاب محلية، أبرزها وكأس الملك والسوبر الإسباني.