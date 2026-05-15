مجرد رقم.. تعليق من مدرب البرتغال على عمر رونالدو

ورغم ذلك، شدد ، في مقابلة مع "رويترز" في أمس الخميس، على أن المنتخب لا يعيش على أمجاد الماضي.وقال "نتعامل مع كلاعب يسعى لانتزاع مكانه في قائمة 2026، ⁠وليس كرمز تاريخي".وفي ، لا يدور الجدل حول أحقية — أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 143 هدفا — في الانضمام للتشكيلة، بل حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه في بطولة تحسمها التفاصيل الدقيقة.وبالنسبة لمارتينيز، يبقى المعيار واضحا وبسيطا وهو الأداء.وقال "العمر مجرد رقم. في نقيم ما يحدث يوميا، ونتخذ قراراتنا بناء على الحاضر، من دون النظر أبعد من المباراة التالية".وعن كيفية توظيف رونالدو في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة، التي تتسم بكثرة التبديلات والتغييرات التكتيكية وإمكانية امتداد المباريات إلى وقت إضافي وركلات الترجيح، أوضح مارتينيز أن مفهوم التشكيلة الأساسية لم يعد العامل الحاسم الوحيد.وقال "لدينا الآن خمسة تبديلات. كأنك تمتلك فريقا يبدأ المباراة وآخر ينهيها، ولا فارق بينهما. هناك أدوار مختلفة، وكريستيانو دائما ما يتقبل دوره".ولا يزال ‌الجدل قائما ⁠بشأن مدى استعداد رونالدو للعب دور أقل بروزا منذ 2022، حين استبعده المدرب السابق من التشكيلة الأساسية أمام .لكن مارتينيز رفض المقارنات، مشيرا إلى أن السياق يتغير، فيما تبقى الجدارة هي .وأضاف "في المنتخب الوطني، جميع اللاعبين سواسية. من يؤدي دوره بإتقان ويسهم في فوز الفريق تكون فرصته في اللعب أكبر. الأمر بهذه البساطة".وأكد المدرب أن رونالدو يمثل أكثر من مجرد حضور رمزي، مستشهدا ⁠بتسجيله 25 هدفا في 30 مباراة تحت قيادته، إلى جانب أدواره التكتيكية المؤثرة.وقال "إنه لاعب استثنائي في تحركاته، في انطلاقاته، وفي فتح المساحات واختراق الدفاعات. يتمتع بانضباط كبير في تمركزه وينفذ الأفكار الهجومية بدقة، ما يمنحه فرص التسجيل، وفي الوقت نفسه يخلق مساحات لزملائه".ومن المتوقع أن يخوض رونالدو نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، مع انطلاق النسخة المقبلة في الشمالية بعد أقل من شهر، وهو إنجاز استثنائي حتى بمعايير لاعب أعاد رسم تاريخ الأرقام القياسية في كرة القدم.