ابطالها مبابي وأربيلوا.. معركة جديدة في ريال مدريد

رياضة

2026-05-15 | 11:15
ابطالها مبابي وأربيلوا.. معركة جديدة في ريال مدريد
106 شوهد

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد ضد أوفييدو أمس الخميس، أن ألفارو أربيلوا، مدرب الفريق، أبلغه بأنه المهاجم الرابع في صفوف النادي.

وأوضح مبابي، الذي تعافى من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، أنه كان جاهزا للعب أساسيا ضد أوفييدو، لكن أربيلوا قرر عدم إشراكه.
وقال مبابي بعد المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الدوري الإسباني وانتهت بفوز الريال بهدفين دون رد: "أنا على ما يرام تماما. لم ألعب لأن المدرب أخبرني أنني المهاجم الرابع في الفريق بعد فرانكو ماستانتونو، وفينيسيوس جونيور، وغونزالو غارسيا. أتقبل ذلك".
وأضاف "كنت جاهزا للعب أساسيا، وكان هذا قراره. لا يمكنك أن تغضب من المدرب، ينبغي عليك دائما احترام رأيه. سأواصل العمل بجد وأنتظر دوري لأكون المهاجم الأساسي".
من جانبه، صرح أربيلوا لاحقا بأنه لم يخبر مبابي على الإطلاق بأنه المهاجم الرابع في الفريق، حيث قال "ليس لدي أربعة مهاجمين، ولم أقل شيئا من هذا القبيل لمبابي. ربما لم يفهم قصدي. لا أعرف حقا ماذا أقول. لم أقل له أبدا إنه المهاجم الرابع".
ويعتبر الخلاف بين أربيلوا ومبابي أحدث فصول أسبوع مضطرب لريال مدريد، بدأ بمشادة كلامية بين اللاعبين خلال التدريبات، ما دفع النادي إلى تغريم كل من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني 500 ألف يورو.
وجاءت بعد ذلك الخسارة 0-2 أمام الغريم التقليدي برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، والتي سمحت للفريق الكتالوني بحسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، دعا رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إلى انتخابات جديدة بعد أن زعم بأنه ضحية "حملة منظمة" للإطاحة به.
