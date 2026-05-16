Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كرة كأس العالم تثير القلق

رياضة

2026-05-16 | 01:47
كرة كأس العالم تثير القلق
268 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
اثار تصميم كرة القدم الرسمية الجديدة لكأس العالم جدلا واسعا بين العلماء، بعدما كشفت محاكاة حاسوبية أن تصميمها المختلف قد يقلل من مدى الركلات الطويلة.

وتحمل الكرة الجديدة اسم "تريوندا"، وتعد أول كرة في تاريخ كأس العالم تُصنع من أربعة ألواح فقط، في تصميم غير مألوف مقارنة بالكرات السابقة.
وأعاد هذا التصميم إلى الأذهان كرة "جابولاني" الشهيرة التي استُخدمت في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بعدما تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب مسارها غير المتوقع وصعوبة التحكم بها أثناء المباريات.
لكن العلماء يرون أن مشكلة "تريوندا" مختلفة؛ فبدلا من التحرك العشوائي، قد تتسبب الكرة الجديدة في تقليل المسافة التي تقطعها التسديدات القوية.
ولتحقيق التوازن في تصميم الكرة، أضافت شركة أديداس أخاديد عميقة وسطحا خارجيا خشنا لتعويض قلة الدرزات الناتجة عن تقليل عدد الألواح.
ويقول الدكتور جون إريك جوف، الفيزيائي في جامعة بيوجت ساوند، إن "هذه التعديلات أثرت بشكل مباشر في مقاومة الهواء حول الكرة، ما قد يغير من طريقة تحركها أثناء ركلها عاليا".
وأوضح جوف، في مقال له أن "الكرات الطويلة التي تُسدد بقوة قد تفقد جزءا من مداها"، مشيرا إلى أن "المحاكاة أظهرت فروقا بسيطة لكنها كافية ليلاحظها اللاعبون داخل الملعب".
ولفهم تأثير التصميم الجديد، أخضع العلماء الكرة لاختبارات داخل غرفة لمحاكاة الرياح، بهدف قياس "معامل السحب"، وهو المؤشر الذي يحدد مقدار مقاومة الهواء التي تواجهها الكرة أثناء حركتها.
ثم استخدم الفريق النتائج في محاكاة حاسوبية لتوقع أداء الكرة خلال المباريات الفعلية.
ويشرح العلماء أن العامل الأهم في استقرار الكرة هو ما يُعرف بـ"أزمة السحب"، وهي المرحلة التي يتغير فيها تدفق الهواء حول الكرة بشكل مفاجئ، ما يؤثر في سرعتها ومسارها.
فعندما تكون الكرة ناعمة جدا، تصبح أكثر عرضة لتغيرات مفاجئة في الحركة، وهو ما حدث مع كرة "جابولاني"، التي كانت تتباطأ فجأة وتغير اتجاهها بصورة أربكت اللاعبين وحراس المرمى.
أما كرة "تريوندا"، فيُتوقع أن تكون أكثر استقرارا في حركتها بفضل سطحها الخشن، إذ تصل إلى ذروة مقاومة الهواء عند سرعة أقل من الكرات السابقة، ما يقلل من احتمالات الحركة غير المنتظمة.
ومع ذلك، يشير العلماء إلى أن هذا الاستقرار يأتي على حساب سرعة الكرة ومدى انطلاقها، إذ تواجه مقاومة هواء أكبر عند التسديدات القوية، ما يؤدي إلى تباطؤها بشكل أسرع مقارنة بكرات كأس العالم السابقة.
ووفقا للدراسة، فإن الكرة الجديدة قد تسقط على مسافة تقل بنحو 10 أمتار مقارنة بكرات مثل "برازوكا" و"الرحلة"، عند تسديدها بالقوة نفسها.
كما لفت العلماء إلى أن الأخاديد العميقة والسطح الخشن قد يمنحان اللاعبين قدرة أكبر على توليد دوران للكرة أثناء التسديد، الأمر الذي قد يساعد في تنفيذ الركلات المقوسة، لكنه قد يزيد أيضا من صعوبة مهمة حراس المرمى.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مدرب المنتخب الوطني: سنقاتل بكل دقيقة في كأس العالم
06:06 | 2026-05-16
"غوغل جيمناي" يدخل مدرجات كرة القدم عبر العراق
02:40 | 2026-05-16
أزمة مبابي تهز ريال مدريد.. وبيريز يتدخل عاجلاً
14:06 | 2026-05-15
ابطالها مبابي وأربيلوا.. معركة جديدة في ريال مدريد
11:15 | 2026-05-15
مجرد رقم.. تعليق من مدرب البرتغال على عمر رونالدو
08:49 | 2026-05-15
برونو يحطم رقم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
08:07 | 2026-05-15
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
52.8%
02:27 | 2026-05-15
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
02:27 | 2026-05-15
بارزاني يفتتح شارع &quot;الـ 40 متراً&quot; في سوران.. يضم أعلى جسر في العراق
11.34%
07:16 | 2026-05-14
بارزاني يفتتح شارع "الـ 40 متراً" في سوران.. يضم أعلى جسر في العراق
07:16 | 2026-05-14
&quot;احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة&quot;.. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء
10.01%
06:43 | 2026-05-15
"احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة".. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء
06:43 | 2026-05-15
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
9.22%
01:35 | 2026-05-16
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
01:35 | 2026-05-16
مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق
9.09%
02:10 | 2026-05-15
مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق
02:10 | 2026-05-15
الكشف عن رسالة من السنوار إلى السيد نصر الله قبيل هجوم 7 أكتوبر
7.54%
15:28 | 2026-05-15
الكشف عن رسالة من السنوار إلى السيد نصر الله قبيل هجوم 7 أكتوبر
15:28 | 2026-05-15
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
Play
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
16:16 | 2026-05-15
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
Play
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
13:43 | 2026-05-15
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
Play
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
Play
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
09:49 | 2026-05-13
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
Play
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
09:07 | 2026-05-13
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
Play
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
Play
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
Play
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
15:19 | 2026-05-12
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
Play
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
14:17 | 2026-05-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.