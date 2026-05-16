"غوغل جيمناي" يدخل مدرجات كرة القدم عبر العراق

وتقوم الشراكة، وفق الإعلان، على توظيف "جيمناي" لتقريب المنتخبات من جماهيرها داخل المنطقة وخارجها، عبر تسهيل التواصل الرقمي، وابتكار محتوى تفاعلي، وتقديم طرق جديدة للتفاعل مع اللاعبين والفرق.لكن أهمية الخطوة لا تكمن فقط في ارتباط اسم "غوغل" بمنتخبين عربيين لهما قاعدة جماهيرية واسعة، بل في اختبار سؤال أوسع: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل المشجع شريكاً في صناعة التجربة، لا مجرد متلقٍّ للمحتوى؟ونقلت عن مدير التسويق الإقليمي والمنتجات لدى غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إن "وصف جيمناي بالراعي التقني لا يعني مجرد حضور إعلاني، بل دمج التكنولوجيا كجزء أساسي من تجربة كرة القدم".ويشرح أن "جيمناي سيتحول عملياً أداةً تفاعلية في أيدي الجماهير، خصوصاً عبر تجارب مرتبطة بتوليد المحتوى".وتشمل التجارب الأولى التي يتوقع أن يراها المشجعون إنشاء صور تشجيعية باستخدام ميزة تحويل النصوص صوراً عبر "نانو بانانا" (Nano Banana)، وتأليف موسيقى حماسية للمدرجات باستخدام نموذج ليريا (Lyria) لتحويل النصوص موسيقى، إلى جانب الحصول على تحليلات فورية وتوقعات مرتبطة بالمباريات".وهذا يضع الرعاية في مساحة مختلفة عن الإعلان التقليدي؛ فالمشجع لا يشاهد رسالة جاهزة فقط، بل يستخدم أدوات لتوليد صور أو موسيقى أو محتوى داعم لمنتخبه.ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف طبقة شخصية إلى التشجيع. فبدلاً من حملة موحدة للجميع، قد يطلب المشجع من جيمناي إنتاج صورة تعبّر عن دعمه، أو أغنية حماسية، أو شرح مبسط لفكرة تكتيكية ظهرت في المباراة.ويقول جرار إن "الفرق بين هذا النوع من التجارب والرعاية التقليدية أن الأخيرة تقدم محتوى ثابتاً وموجهاً من طرف واحد، في حين يمنح جيمناي تجربة تفاعلية مخصصة بالكامل".ويصبح المشجع جزءاً من دورة المحتوى حيث لا يقتصر دوره على متابعة الفيديو أو مشاركة منشور جاهز، بل يمكنه طلب محتوى يناسب لغته، فريقه، لحظته العاطفية، أو حتى اسمه.ويقدم جرار مثالاً على ذلك بقوله إن "المشجع يمكن أن يطلب من جيمناي شرح خطة تكتيكية معقدة استُخدمت في المباراة، أو كتابة أغنية تشجيعية مخصصة لدعم أسود الأطلس أو ".لكن هذا النوع من التفاعل لا يحدث تلقائياً لمجرد توفر الأداة، لذلك تعتزم غوغل إطلاق حملة تسويقية توضّح للجماهير كيفية استخدام نماذج جيمناي المختلفة لتوليد الصور والموسيقى والفيديو والمحتوى النصي.كما ستوفر الشركة قوالب جاهزة، أو ما وصفه جرار بأنها نماذج جاهزة (ready templates) تتضمن طلبات مختارة ومجربة من فريق غوغل لتسهيل الاستخدام على المشجعين الذين قد لا يعرفون كيف يكتبون أوامر دقيقة للذكاء الاصطناعي.وهذه النقطة مهمة لأن كثيراً من أدوات لا تفشل بسبب ضعف قدراتها، بل بسبب صعوبة تحويلها تجربةً يومية واضحة للمستخدم العادي.القوالب الجاهزة يمكن أن تقلل الحاجز الأول أمام التفاعل، خصوصاً في سياق جماهيري واسع لا يفترض أن يكون المستخدمون فيه خبراء في كتابة الأوامر أو فهم نماذج الذكاء الاصطناعي.المنتجات والمنصاتولا تقتصر التجربة المتوقعة على تطبيق جيمناي وحده، فحسب جرار، تعمل غوغل على توفير تجربة مميزة للمشجعين قبل وخلال الموسم الكروي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.ومن الأمثلة التي يذكرها، تمكين المستخدمين من تجربة طلبات مختارة لتوليد صور وفيديوهات كما لو أنهم مع المنتخبين العراقي والمغربي على أرض الملعب.ومن المنتظر أن تظهر هذه التنسيقات على صفحات غوغل والصفحات التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.كما ستُعرّف الشركة المستخدمين بميزات متاحة عبر منتجات أخرى مثل بحث غوغل ويوتيوب لتقديم تجربة أكثر تكاملاً، تمزج بين المحتوى والبحث والفيديو والذكاء الاصطناعي.هذا يفتح الباب أمام نموذج جديد من الرعاية الرياضية، لا يكون فيه الحضور التقني محصوراً في منصة واحدة.فالمشجع قد يبدأ من البحث عن معلومة، ثم يشاهد محتوى على ، ثم يستخدم جيمناي لتوليد صورة أو أغنية أو ملخص، ثم يشارك النتيجة عبر منصات التواصل.في هذه الحالة، تصبح الرعاية أقرب إلى بنية رقمية متكاملة حول المنتخب، لا مجرد حملة موسمية.اللهجات العربيةالتحدي الأبرز في تجربة موجهة للعراق والمغرب هو اللغة. فالجماهير العربية لا تتحدث بنمط لغوي واحد، والمحتوى الرياضي يعتمد كثيراً على التعبير المحلي، والانتماء، والنبرة العاطفية.اللهجة العراقية والدارجة المغربية تحديداً تحملان تعبيرات قوية ومميزة في التشجيع، وقد يبدو المحتوى المصطنع أو الفصيح أكثر من اللازم بعيداً عن روح المدرجات.واكد جرار ان "نماذج جيمناي المتقدمة دُرّبت على فهم واستيعاب اللهجات العربية المختلفة بدقة عالية، بما في ذلك اللهجة العراقية والدارجة المغربية".وأضاف ان "جيمناي سيعتمد على فهم السياق الثقافي والرياضي المحيط باللعبة في كلا البلدين، بما يضمن استجابة بلغة طبيعية، حماسية، وقريبة من قلوب الجماهير المحلية، مع الحفاظ على دقة المعلومات الرياضية".وأكد أن "غوغل تلتزم بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأن هناك فلاتر أمان مدمجة في نماذج جيمناي لمنع توليد خطابات الكراهية أو التعصب الرياضي أو المحتوى السياسي".أما فيما يتعلق بالمعلومات الرياضية وتحليل المباريات، فيقول إن "النموذج سيُربط بمصادر بيانات رسمية وموثوقة، مثل البيانات الصادرة عن الاتحادات الكروية ومصادر الإحصائيات الرياضية المعتمدة، لضمان دقة النتائج والتحليلات".هذه النقطة تجعل التجربة أكثر تعقيداً من مجرد توليد صورة أو نص. فكلما اقترب الذكاء الاصطناعي من معلومات المباريات واللاعبين والتوقعات، زادت الحاجة إلى مصادر موثوقة وحدود واضحة بين التحليل والتخمين والمحتوى الترفيهي. كما أن البيئة الرياضية في العالم العربي تحتاج إلى حساسية لغوية وثقافية، خصوصاً عندما تتداخل الحماسة الجماهيرية مع المنافسة والهوية الوطنية.السؤال الأخير هو: كيف يمكن معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي أضاف قيمة حقيقية، لا مجرد طبقة جديدة من التجربة الرقمية.يقرّ جرار أن "هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها غوغل اتحادات كروية في العالم العربي بهذا الشكل"، مشيرا الى ان "الشركة متحمسة جداً للنتائج القادمة".ويوضح أن "الهدف هو تطوير تجربة المشجعين رقمياً، بحيث يستطيعون تشجيع منتخباتهم بالصورة أو الفيديو أو الموسيقى، كما لو كانوا على أرض الملعب، حتى عندما لا يستطيعون السفر أو حضور المباريات مباشرة"، مشيرا الى ان "مهمة التقنية هنا هي تقريب المشجعين من الفرق، والعكس صحيح، مع متابعة مستوى التفاعل الرقمي على المنصات المختلفة خلال الفترة المقبلة".