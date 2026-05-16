اجتماع مرتقب بين "فيفا" واتحاد الكرة الإيراني بسبب كأس العالم

وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد منع رئيس لكرة القدم من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية لفيفا في مطلع هذا الشهر.وقال نائب للشؤون القانونية والدولية في منشور على الأسبوع الماضي إن "من واجب فيفا ضمان دخول جميع الفرق ووفودها إلى الدول المضيفة".وكتب: "اكتسب المنتخب الإيراني لكرة القدم حقه في المشاركة من الملعب وفقا للوائح فيفا".وأضاف: "أي عرقلة لدخول اللاعبين أو الطاقم الفني أو مسؤولي الاتحاد أو الأعضاء الأساسيين في الوفد الإيراني ستخالف روح وأهداف ".وتابع: "إذا لم تتمكن الهيئة المنظمة من ضمان دخول جميع الفرق المؤهلة بما فيها إيران إلى البلد المضيف دون تمييز أو قيود والتنافس في ظروف متكافئة فإن مصداقية كأس العالم ستتضرر".وأفاد المصدر بأن "فيفا" يعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة لضمان تمكن جميع الفرق المشاركة في كأس العالم من المنافسة في بيئة سليمة وآمنة.وكان الرئيس الأمريكي قد صرح قبل أسبوعين بأنه "لا يمانع" مشاركة إيران في كأس العالم رغم الصراع بين البلدين.وكانت إيران قد طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم إلى ، لكن رئيس فيفا يصر على إقامة جميع المباريات على الملاعب المقررة سلفا.وسيغادر المنتخب الإيراني يوم الاثنين إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل أن ينتقل إلى مقره في في مجمع كينو الرياضي في توسون بولاية أريزونا مطلع حزيران.ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني في كأس العالم بمواجهة في لوس أنجليس يوم 15 حزيران.