اجتماع مرتقب بين "فيفا" واتحاد الكرة الإيراني بسبب كأس العالم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اجتماع مرتقب بين "فيفا" واتحاد الكرة الإيراني بسبب كأس العالم

رياضة

2026-05-16 | 07:16
اجتماع مرتقب بين &quot;فيفا&quot; واتحاد الكرة الإيراني بسبب كأس العالم
82 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشفت تقارير صحفية ان الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماتياس غرافستروم، سيلتقي مسؤولي الاتحاد الإيراني للعبة في إسطنبول وسيعمل على طمأنتهم بشأن مشاركة إيران في كأس العالم.

وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد منع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية لفيفا في فانكوفر مطلع هذا الشهر.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن "من واجب فيفا ضمان دخول جميع الفرق ووفودها إلى الدول المضيفة".
وكتب: "اكتسب المنتخب الإيراني لكرة القدم حقه في المشاركة من الملعب وفقا للوائح فيفا".
وأضاف: "أي عرقلة لدخول اللاعبين أو الطاقم الفني أو مسؤولي الاتحاد أو الأعضاء الأساسيين في الوفد الإيراني ستخالف روح وأهداف كأس العالم".
وتابع: "إذا لم تتمكن الهيئة المنظمة من ضمان دخول جميع الفرق المؤهلة بما فيها إيران إلى البلد المضيف دون تمييز أو قيود والتنافس في ظروف متكافئة فإن مصداقية كأس العالم ستتضرر".
وأفاد المصدر بأن "فيفا" يعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة لضمان تمكن جميع الفرق المشاركة في كأس العالم من المنافسة في بيئة سليمة وآمنة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح قبل أسبوعين بأنه "لا يمانع" مشاركة إيران في كأس العالم رغم الصراع بين البلدين.
وكانت إيران قد طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، لكن رئيس فيفا جياني إنفانتينو يصر على إقامة جميع المباريات على الملاعب المقررة سلفا.
وسيغادر المنتخب الإيراني طهران يوم الاثنين إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل أن ينتقل إلى مقره في الولايات المتحدة في مجمع كينو الرياضي في توسون بولاية أريزونا مطلع حزيران.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم 15 حزيران.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
موعد قرعة التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2027
11:25 | 2026-05-16
اربيلوا يدعم توجه ريال مدريد للتعاقد مع مورينو: الخيار الافضل
09:09 | 2026-05-16
برشلونة يعلن رسمياً رحيل اسطورته
08:20 | 2026-05-16
حسم الأمر.. موعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد
07:33 | 2026-05-16
مدرب المنتخب الوطني: سنقاتل بكل دقيقة في كأس العالم
06:06 | 2026-05-16
"غوغل جيمناي" يدخل مدرجات كرة القدم عبر العراق
02:40 | 2026-05-16
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
44.55%
02:27 | 2026-05-15
أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين
02:27 | 2026-05-15
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيدي الاضحى والغدير
15.74%
08:00 | 2026-05-16
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد عيدي الاضحى والغدير
08:00 | 2026-05-16
قطع 3 طرق رئيسية في بغداد
12.32%
05:46 | 2026-05-16
قطع 3 طرق رئيسية في بغداد
05:46 | 2026-05-16
&quot;احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة&quot;.. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء
10.5%
06:43 | 2026-05-15
"احد ممثلي مسلسل جعفر العمدة".. إيقاف فنان عربي عن العمل نهائياً بسبب النساء
06:43 | 2026-05-15
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
9.25%
01:35 | 2026-05-16
الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية
01:35 | 2026-05-16
مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق
7.64%
02:10 | 2026-05-15
مصدر يكشف مضمون رسالة أميركية الى العراق
02:10 | 2026-05-15
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
Play
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
16:16 | 2026-05-15
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
Play
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
13:43 | 2026-05-15
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
Play
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
Play
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
09:49 | 2026-05-13
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
Play
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
09:07 | 2026-05-13
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
Play
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
Play
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
Play
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
15:19 | 2026-05-12
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
Play
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
14:17 | 2026-05-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.