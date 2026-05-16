حسم الأمر.. موعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد

رياضة

2026-05-16 | 07:33
حسم الأمر.. موعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد
404 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشفت تقارير صحفية أن الاتفاق تم بشكل نهائي بين البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو ونادي ريال مدريد على تدريب الفرق الأول لكرة القدم.

وكان ألفارو أربيلوا قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو في شهر يناير الماضي، عقب خسارة السوبر الإسباني ونشوب العديد من الخلافات داخل غرفة الملابس.
وخرج ريال مدريد بموسم بلا أي لقب للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك ودوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني.
وكانت هناك العديد من التقارير التي أكدت عودة مورينيو مرة أخرى إلى تدريب ريال مدريد بدء من الموسم المقبل خلفا لألفارو أربيلوا.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" فإن ريال مدريد حصل على الضوء الأخضر الكامل من مورينيو منذ الأسبوع الماضي.
وأضاف: "من المتوقع إتمام الصفقة قريبا جدا بين الطرفين ولم تكن لدى مورينيو أي شكوك على الإطلاق كما لم يثر أي مشكلات خلال المناقشات الأولية بشأن الخطوات التالية بعد توليه قيادة الفريق".
واختتم خبير سوق الانتقالات: "مورينيو متحمس جدا للفصل الثاني مع ريال مدريد بعدما أشرف على قيادة الفريق خلال الفترة بين عامي 2010 و2013".
كما قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الاتفاق على كل شيء بين ريال مدريد وجوزيه مورينيو تم نهائيا ومتبقي التوقيع على العقد فقط.
وأفادت بأنه بإستثناء أي ظرف غير متوقع سيعود مورينيو وريال مدريد للعمل معًا حتى يونيو 2028.
وذكرت أنه مع تقدم المباريات هذا الموسم وزيادة الفوضى في غرفة الملابس وتدهور الأجواء بين الجماهير واللاعبين لم ترَ إدارة ريال مدريد شخصا أفضل من مورينيو لإعادة تنظيم الفريق.
وستكون هذه الولاية الثانية لجوزيه مورينيو في ريال مدريد بعدما خاض 3 سنوات في ولايته الأولى فاز فيها بالدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني.
