Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحطم طائرتين أمريكيتين خلال عرض جوي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حسم الجدل بشان مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال كاس العالم

رياضة

2026-05-17 | 10:31
حسم الجدل بشان مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال كاس العالم
539 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
اعلن الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماتياس غرافستروم إنه عقد اجتماعا مفيدا مع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة، فيما أعرب عن ثقته في مشاركة إيران في ‌كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تلعب إيران كافة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، لكن مشاركة المنتخب الآسيوي في البطولة التي تقام في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبلين كانت موضع تساؤل منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي.
وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد أن منع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية لـ"الفيفا" في فانكوفر في وقت سابق هذا الشهر بسبب صلاته بالحرس الثوري الإسلامي.
وتصنف الولايات المتحدة وكندا، اللتان تستضيفان كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك، الحرس الثوري الإيراني بأنه "كيان إرهابي" وأوضحتا أنهما لن تسمحا بدخول أي شخص له صلات بهذه القوة العسكرية.
وقال غرافستروم لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "عقدنا اجتماعا ممتازا وبناء مع الاتحاد الإيراني ⁠لكرة القدم. نعمل معا بشكل وثيق ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في كأس العالم لكرة القدم".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا حصل على ضمانات بشأن ترتيبات الدخول والتأشيرات ⁠للاعبين الإيرانيين، رفض غرافستروم الخوض في التفاصيل.
وقال "ناقشنا جميع الأمور ذات الصلة، لكنني أعتقد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة التفاصيل. بشكل عام كان اجتماعا إيجابيا للغاية ونتطلع إلى مواصلة الحوار".
من جانبه قال مهدي تاج لـ"رويترز" إن "الاتحاد الإيراني للعبة عقد اجتماعا جيدا ‌للغاية ⁠مع غرافستروم ومسؤولين آخرين في الفيفا".
واضاف "يسعدني إنهم استمعوا إلى النقاط التي طرحتها إيران، جميع النقاط العشر التي أثرناها، وقدموا حلولا لكل منها. آمل، إن شاء الله، أن يتمكن منتخبنا الوطني من الذهاب إلى كأس العالم دون أي مشاكل وتحقيق نتائج جيدة للغاية".
وكانت إيران طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، ⁠لكن رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو يصر على أن جميع المباريات يجب أن تقام في الملاعب المقررة لها مسبقا.
وستغادر بعثة إيران العاصمة طهران الاثنين المقبل للتوجه إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل الانتقال ⁠إلى مقرها في الولايات المتحدة في مجمع كينو الرياضي في توسان في ولاية أريزونا أوائل حزيران المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 حزيران قبل اللعب أمام بلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
إصابة تداهم برشلونة في ليلة وداع ليفاندوفسكي
14:35 | 2026-05-17
تحديد موعد قرعة خليجي 27 بمشاركة العراق
12:35 | 2026-05-17
يونايتد يدك نوتنغهام فورست بثلاثية في مباراة وداع "أولد ترافورد"
10:58 | 2026-05-17
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم
06:56 | 2026-05-17
مورينيو يصدم ريال مدريد بشرط وحيد
06:33 | 2026-05-17
رسمياً.. تشيلسي يعلن تعيين تشابي ألونسو مدرباً جديداً بعقد يمتد لـ 4 سنوات
04:48 | 2026-05-17
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
Play
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
16:16 | 2026-05-15
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
Play
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
13:43 | 2026-05-15
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
Play
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
Play
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
09:49 | 2026-05-13
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
Play
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
09:07 | 2026-05-13
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
Play
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
Play
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
Play
خطأ طبي يحول الطفل "آدم" الى عاجز.. فيديو
15:19 | 2026-05-12
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
Play
شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو
14:17 | 2026-05-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.