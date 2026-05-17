حسم الجدل بشان مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال كاس العالم

ومن المقرر أن تلعب كافة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في ، لكن مشاركة المنتخب الآسيوي في البطولة التي تقام في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبلين كانت موضع تساؤل منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي.وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد أن منع مهدي تاج رئيس لكرة القدم من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية لـ" " في فانكوفر في وقت سابق هذا الشهر بسبب صلاته بالحرس الثوري الإسلامي.وتصنف الولايات المتحدة وكندا، اللتان تستضيفان بالاشتراك مع ، الإيراني بأنه "كيان إرهابي" وأوضحتا أنهما لن تسمحا بدخول أي شخص له صلات بهذه القوة العسكرية.وقال غرافستروم لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "عقدنا اجتماعا ممتازا وبناء مع الاتحاد الإيراني ⁠لكرة القدم. نعمل معا بشكل وثيق ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في كأس العالم لكرة القدم".وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا حصل على ضمانات بشأن ترتيبات الدخول والتأشيرات ⁠للاعبين الإيرانيين، رفض غرافستروم الخوض في التفاصيل.وقال "ناقشنا جميع الأمور ذات الصلة، لكنني أعتقد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة التفاصيل. بشكل عام كان اجتماعا إيجابيا للغاية ونتطلع إلى مواصلة الحوار".من جانبه قال مهدي تاج لـ"رويترز" إن "الاتحاد الإيراني للعبة عقد اجتماعا جيدا ‌للغاية ⁠مع غرافستروم ومسؤولين آخرين في الفيفا".واضاف "يسعدني إنهم استمعوا إلى النقاط التي طرحتها إيران، جميع النقاط العشر التي أثرناها، وقدموا حلولا لكل منها. آمل، إن شاء الله، أن يتمكن منتخبنا الوطني من الذهاب إلى كأس العالم دون أي مشاكل وتحقيق نتائج جيدة للغاية".وكانت إيران طلبت نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، ⁠لكن رئيس "الفيفا" يصر على أن جميع المباريات يجب أن تقام في الملاعب المقررة لها مسبقا.وستغادر بعثة إيران العاصمة الاثنين المقبل للتوجه إلى معسكر تدريبي في قبل الانتقال ⁠إلى مقرها في الولايات المتحدة في مجمع كينو الرياضي في توسان في أوائل حزيران المقبل.ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في كأس العالم بمواجهة في لوس أنجلوس يوم 15 حزيران قبل اللعب أمام ومصر في المجموعة السابعة.