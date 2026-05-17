تحديد موعد قرعة خليجي 27 بمشاركة العراق

وستجري مراسم القرعة عند الساعة الرابعة مساء في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور رئيس اتحاد كأس لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، ونجوم كرة القدم الخليجية السابقين.وأعلنت كافة الاتحادات تأكيدها المشاركة والحضور في حفل القرعة، بجانب حضور بعض مدراء ومدربي المنتخبات .وتضاعفت وتيرة الاستعدادات في تمهيدا لاستضافة حفل قرعة البطولة حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة.وكان الأمين العام لاتحاد العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي والوفد المرافق قد وصل مدينة جدة لحضور مراسم القرعة وبحث كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بالقرعة.ويعد خليجي 27 التي ستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله ، هي البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس العربي لكرة القدم، بمشاركة منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، ، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن.ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وذلك حسب التصنيف الأخير الصادر عن FIFA في الأول من شهر نيسان الماضي، حيث يضم المستوى الأول المنتخب القطري صاحب المركز (55 عالميا)، والمنتخب العراقي (57 عالميا)، في حين يضم المستوى الثاني المنتخب السعودي (61 عالميا) والمنتخب الإماراتي (68 عالميا)، فيما يضم المستوى الثالث كلا من المنتخب ( 79 عالميا) والمنتخب البحريني (91 عالميا)، وجاء في المستوى الرابع المنتخب ( 134 عالمياً) والمنتخب اليمني ( 149 عالمياً) .وبحسب آلية القرعة سيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في نفس المستوى لن يلتقيا في الدور الأول.وسيكون المنتخب السعودي المضيف على رأس حيث سيخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس .وحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دوريا من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل الأول والثاني لكل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.وستقام على هامش القرعة اجتماعات لجان الاتحاد الخليجي وهي ولجنة الحكام واللجنة الإعلامية وذلك من أجل بحث العديد من الموضوعات وبرامج العمل خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاقة البطولة.وتحظى العربي لكرة القدم بالكثير من الاهتمام والخصوصية لدى الجماهير الخليجية منذ انطلاقتها قبل ما يقارب الـ56 عاما، وتحديدا عام 1970 عندما استضافت النسخة الأولى، حيث تعكس هذه البطولة قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول ، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.الجدير بالذكر أن سبق لها استضافة الخليج أربع مرات سابقة من قبل أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.