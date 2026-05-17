إصابة تداهم برشلونة في ليلة وداع ليفاندوفسكي

رياضة

2026-05-17 | 14:35
إصابة تداهم برشلونة في ليلة وداع ليفاندوفسكي
المصدر:
وكالات
511 شوهد

أعلن نادي برشلونة رسميًا غياب مهاجمه فيران توريس عن مواجهة ريال بيتيس على ملعب "كامب نو"؛ بسبب شعوره بعدم الراحة في أوتار الركبة اليسرى، بحسب صحيفة "سبورت".

وخضع المهاجم لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بـ"إجهاد عضلي"، إلا أن المدير الفني هانزي فليك قرر عدم المخاطرة بإشراكه في المباراة الأخيرة من الموسم على أرض "كامب نو".

ومع حسم لقب الدوري واقتراب موعد كأس العالم 2026، يتوخى برشلونة الحذر الشديد مع جميع لاعبيه لتجنب أي إصابات قد تُبعدهم عن المشاركة في البطولة العالمية.

ويُعد فيران توريس لاعباً أساسياً في حسابات فليك، لكنه لم يبدأ أساسياً في المباراة السابقة أمام ألافيس بسبب عدم وصوله للياقة الكاملة.

واختار الجهاز الطبي للنادي الكتالوني توخي الحذر التام، حيث لن يكون "القرش" ضمن التشكيلة الأساسية أو حتى على مقاعد البدلاء أمام ريال بيتيس.

ورغم ضياع حلم الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة بعد الخسارة المفاجئة أمام ألافيس، يسعى البلوجرانا لتحقيق إنجاز غير مسبوق: أن يصبح أول فريق في تاريخ الليجا بنظامها الحالي (20 فريقًا و38 مباراة) يفوز بجميع مبارياته الـ19 على أرضه في موسم واحد.

وحوّل برشلونة "كامب نو" إلى حصن منيع هذا الموسم، محققاً 18 انتصارًا متتالياً أمام جماهيره، ليحتاج فقط إلى الفوز على بيتيس لتخليد اسمه في سجلات الدوري الإسباني بإنجاز تاريخي يعكس الهيمنة المطلقة التي فرضها البطل المتوّج مبكرًا.

ومن المتوقع أن يحظى ليفاندوفسكي بتكريم خاص من الجماهير والنادي قبل انطلاق المباراة، في مشهد وداعي مؤثر لأحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص برشلونة في السنوات الأخيرة.
 
وكان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أعلن عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن قراره بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني فور انتهاء الموسم الجاري.
غضب في الرمادي.. بائعو الغاز الجوالون ينتفضون ضد نظام "سوبر كي"!
استحقاق البصرة السياسي على طاولة النقاش
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
