إصابة تداهم برشلونة في ليلة وداع ليفاندوفسكي

وخضع المهاجم لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بـ"إجهاد عضلي"، إلا أن قرر عدم المخاطرة بإشراكه في المباراة الأخيرة من الموسم على أرض " ".ومع حسم لقب الدوري واقتراب موعد 2026، يتوخى برشلونة الحذر الشديد مع جميع لاعبيه لتجنب أي إصابات قد تُبعدهم عن المشاركة في البطولة العالمية.ويُعد لاعباً أساسياً في حسابات فليك، لكنه لم يبدأ أساسياً في المباراة السابقة أمام ألافيس بسبب عدم وصوله للياقة الكاملة.واختار الجهاز الطبي للنادي الكتالوني توخي الحذر التام، حيث لن يكون "القرش" ضمن التشكيلة الأساسية أو حتى على مقاعد البدلاء أمام .ورغم ضياع حلم الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة بعد الخسارة المفاجئة أمام ألافيس، يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق: أن يصبح أول فريق في تاريخ الليجا بنظامها الحالي (20 فريقًا و38 مباراة) يفوز بجميع مبارياته الـ19 على أرضه في موسم واحد.وحوّل برشلونة "كامب نو" إلى حصن منيع هذا الموسم، محققاً 18 انتصارًا متتالياً أمام جماهيره، ليحتاج فقط إلى الفوز على لتخليد اسمه في سجلات بإنجاز تاريخي يعكس الهيمنة المطلقة التي فرضها البطل المتوّج مبكرًا.ومن المتوقع أن يحظى بتكريم خاص من الجماهير والنادي قبل انطلاق المباراة، في مشهد وداعي مؤثر لأحد أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص برشلونة في السنوات الأخيرة.