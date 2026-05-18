متى يعلن مدريد تعاقده مع مورينيو؟

وجاء ذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بتولي المدرب المخضرم القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، في خطوة قد تعيد أحد أكثر الفترات جدلاً وإثارة في تاريخ .ووفقاً لصحيفة "آس" ، قد يتم تقديم رسمياً مدرباً لريال يوم الإثنين المقبل، وذلك في حال عدم ترشح أي منافس أمام في انتخابات رئاسة النادي، ما يمهد الطريق للإعلان الرسمي عن الصفقة.وأشارت المعلومات إلى أن إدارة وافقت على دفع الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع ، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله وبدء مهمته الجديدة مع الفريق الإسباني.ومن المنتظر أن يوقع مورينيو عقداً يمتد حتى صيف عام 2028، في إطار مشروع طويل الأمد تسعى من خلاله إدارة مدريد لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية بقيادة المدرب صاحب الخبرات الكبيرة.وعانى ريال مدريد خلال آخر موسمين من اضطراب في غرفة خلع الملابس ما جعل الفريق يغيب عن منصات التتويج بالبطولات الكبرى.وسبق لمورينيو أن قاد ريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2010 و2013.ونجح ريال مدريد تحت قيادة مروينيو في تحقيق 3 ألقاب، ، وكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى ، كما ترك بصمة واضحة خلال منافساته الشهيرة أمام برشلونة في تلك الحقبة.