أغطية خاصة وخبراء نوم.. هكذا يستعد الإنجليز للمونديال

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيأخذ نجوم منتخب إنجلترا أغطيتهم ووسائدهم الخاصة لضمان حصولهم على القسط الكافي من الراحة خلال مشاركتهم في البطولة التي ستقام وكندا والمكسيك.وسبق للاعبي المنتخب الإنجليزي أن اشتكوا في مرات سابقة من قساوة الوسائد والأسرّة في مقر إقامتهم.وأفادت تقارير أن استعان بخبراء في علم النوم لمساعدة اللاعبين، من بينهم القائد ، على الحصول على نوم مثالي بين المباريات خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.وسيحضر الطاقم التقني أغطية وبطانيات إلى جانب وسائل أخرى ستساعد اللاعبين على النوم بعد المباريات الليلية المتأخرة.وسيعمل خبراء من للرياضة بالتعاون مع على استبدال الوسائد والأغطية العادية من مقر إقامة المنتخب في فندق "ذا إن" قرب مدينة .وسيصل اللاعبون إلى مقر إقامتهم محملين بـ"حقائب نوم" خاصة، تضم طبقات إسفنجية لينة توضع فوق الأسرة لتخفيف قساوتها.وسيستعين بعض اللاعبين، مثل ، بوسائل تبريد خاصة لتنظيم حرارة أجسامهم في أجواء البطولة الحارة والرطبة في الولايات المتحدة.وبحسب ذات المصدر، سيتم تصميم الوسائد والمراتب وفقا لطبيعة جسم كل لاعب ووزنه ووضعية نومه.وسيشجع لاعبو "الأسود الثلاثة" على جلب بطانياتهم الخاصة، لمحاكاة الوزن والخامة والشعور المألوف لأغطيتهم في منازلهم.وتتضمن "حقائب النوم" أيضا أقنعة عين مخصصة لحجب الضوء من دون الضغط على الجفون، إضافة إلى سدادات أذن خاصة لعزل الضوضاء الخارجية، مع تزيين غرف اللاعبين بصور خاصة لعائلاتهم وأحبائهم.وجاءت هذه الخطوة بعد رصد شكاوى على الإنترنت بشأن جودة الأسرة والأغطية والضوضاء في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإنجليزي.يعود إلى تشكيلة في مونديال 2026وقال عالم النوم لوك غوبتا، الذي يقدم استشارات للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن "بعض اللاعبين الجدد في المنتخب قد لا يكونون معتادين على المباريات الليلية، على عكس أصحاب الخبرة الذين يتعاملون معها بسهولة".وأضاف: "نحاول كفريق التخفيف من الضغوط وخلق برنامج يسمح بما أسميه نوم التعافي".