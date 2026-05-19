أغطية خاصة وخبراء نوم.. هكذا يستعد الإنجليز للمونديال

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تتحدث عن العملية البرية في إيران: لا تزال أحد خيارات ترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أغطية خاصة وخبراء نوم.. هكذا يستعد الإنجليز للمونديال

رياضة

2026-05-19 | 07:28
أغطية خاصة وخبراء نوم.. هكذا يستعد الإنجليز للمونديال
79 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
ذكرت تقارير صحفية أن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استعان بخبراء نوم وقرر أخذ أغطية وسائد اللاعبين الخاصة معهم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سيأخذ نجوم منتخب إنجلترا أغطيتهم ووسائدهم الخاصة لضمان حصولهم على القسط الكافي من الراحة خلال مشاركتهم في البطولة التي ستقام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسبق للاعبي المنتخب الإنجليزي أن اشتكوا في مرات سابقة من قساوة الوسائد والأسرّة في مقر إقامتهم.
وأفادت تقارير أن المدير الفني توماس توخيل استعان بخبراء في علم النوم لمساعدة اللاعبين، من بينهم القائد هاري كين، على الحصول على نوم مثالي بين المباريات خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.
وسيحضر الطاقم التقني أغطية وبطانيات إلى جانب وسائل أخرى ستساعد اللاعبين على النوم بعد المباريات الليلية المتأخرة.
وسيعمل خبراء من المعهد البريطاني للرياضة بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي على استبدال الوسائد والأغطية العادية من مقر إقامة المنتخب في فندق "ذا إن" قرب مدينة كانساس سيتي.
وسيصل اللاعبون إلى مقر إقامتهم محملين بـ"حقائب نوم" خاصة، تضم طبقات إسفنجية لينة توضع فوق الأسرة لتخفيف قساوتها.
وسيستعين بعض اللاعبين، مثل جود بيلينغهام، بوسائل تبريد خاصة لتنظيم حرارة أجسامهم في أجواء البطولة الحارة والرطبة في الولايات المتحدة.
وبحسب ذات المصدر، سيتم تصميم الوسائد والمراتب وفقا لطبيعة جسم كل لاعب ووزنه ووضعية نومه.
وسيشجع لاعبو "الأسود الثلاثة" على جلب بطانياتهم الخاصة، لمحاكاة الوزن والخامة والشعور المألوف لأغطيتهم في منازلهم.
وتتضمن "حقائب النوم" أيضا أقنعة عين مخصصة لحجب الضوء من دون الضغط على الجفون، إضافة إلى سدادات أذن خاصة لعزل الضوضاء الخارجية، مع تزيين غرف اللاعبين بصور خاصة لعائلاتهم وأحبائهم.
وجاءت هذه الخطوة بعد رصد شكاوى على الإنترنت بشأن جودة الأسرة والأغطية والضوضاء في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإنجليزي.
نيمار يعود إلى تشكيلة البرازيل في مونديال 2026
وقال عالم النوم لوك غوبتا، الذي يقدم استشارات للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن "بعض اللاعبين الجدد في المنتخب قد لا يكونون معتادين على المباريات الليلية، على عكس أصحاب الخبرة الذين يتعاملون معها بسهولة".
وأضاف: "نحاول كفريق التخفيف من الضغوط وخلق برنامج يسمح بما أسميه نوم التعافي".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو يعلق على قائمة البرتغال لكأس العالم 2026
14:19 | 2026-05-19
رد فعل نيمار بعد استدعائه لقائمة البرازيل في كأس العالم
13:49 | 2026-05-19
فوزان وتعادل ضمن الجولة 36 من دوري النجوم
13:29 | 2026-05-19
قائمة اسود الرافدين لخوض المعسكر التدريبي في إسبانيا قبل نهائيات كأس العالم
12:19 | 2026-05-19
بعد تصريحات صلاح النارية.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن سلوت
10:33 | 2026-05-19
خليجي 27.. العراق يواجه السعودية وعمان والكويت
09:08 | 2026-05-19
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

غضب في الرمادي.. بائعو الغاز الجوالون ينتفضون ضد نظام "سوبر كي"!
Play
غضب في الرمادي.. بائعو الغاز الجوالون ينتفضون ضد نظام "سوبر كي"!
05:49 | 2026-05-18
استحقاق البصرة السياسي على طاولة النقاش
Play
استحقاق البصرة السياسي على طاولة النقاش
05:43 | 2026-05-18
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
Play
الاعتداء على مفرزة للدفاع المدني أثناء إخماد حريق شرقي كربلاء
16:16 | 2026-05-15
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
Play
للمرة الثانية.. جامعة الاسراء تعلن استهداف منزل رئيسها برمانة يدوية
13:43 | 2026-05-15
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
Play
بالفيديو: نجدة ميسان تنقذ شاباً حاول إلقاء نفسه في نهر دجلة
03:19 | 2026-05-14
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
Play
بالفيديو.. حريق في منطقة الروضتين بكربلاء
09:49 | 2026-05-13
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
Play
ظهور "غامض" لشبيه مايكل جاكسون
09:07 | 2026-05-13
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
Play
قانون الأحوال الشخصية… هل يضع حدا للزواج العرفي في مصر؟
07:54 | 2026-05-13
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
Play
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
Play
بالفيديو: رغم الهدنة.. اسرائيل تواصل القصف
03:47 | 2026-05-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.