سردار أزمون يكسر صمته: هل أطاحت "السياسة" بنجم إيران قبل كأس العالم؟

بين الإصابة والجدل السياسيأثار استبعاد أزمون، ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإيراني، من القائمة التي أعلنها المدرب أمير قالينوي، عاصفة من الجدل. فبينما عزت الإيرانية "إرنا" القرار إلى تعرض اللاعب لإصابة، ربطت تقارير إعلامية أخرى هذا الاستبعاد بأسباب سياسية، تعود إلى ظهور أزمون في صورة تجمعه بحاكم دبي، ، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً بين من جهة، ودول في المنطقة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى."أنا ابن إيران"وفي منشوره الذي نشره أمس الأربعاء، حاول أزمون البالغ من العمر 31 عاماً، تبديد سوء الفهم الذي طاله، مؤكداً أن حبه لقميص المنتخب لم يكن يوماً محل مساومة.وكشف أزمون أنه تلقى في سن المراهقة "عرضاً مالياً ضخماً" لتمثيل منتخب ، لكنه رفضه بقطع، قائلاً: "أنا ابن إيران، وأريد أن ألعب من أجل شعبي وأسعده". وشدد اللاعب ذو الأصول على أن انتماءه لبلاده ثابت لا يتزعزع، حيث قال: "أينما لعبت كرة القدم، تظل إيران هويتي وقلبي وفخري".على الرغم من مرارة الاستبعاد، اختتم أزمون رسالته بلهجة تصالحية، متمنياً النجاح لزملائه وللجهاز الفني بقيادة المدرب أمير قالينوي، المعروف بلقب "أمير خان"، داعياً إياهم إلى تحقيق الانتصارات لإدخال الفرحة على قلوب الجماهير الإيرانية، ولاسيما الأطفال في المدن والقرى النائية.يُذكر أن المنتخب الإيراني يواصل حالياً معسكره التدريبي في ، قبل المغادرة إلى للمشاركة في نهائيات المقررة في يونيو/حزيران المقبل. وتأتي هذه الرسالة لتغلق -على الأقل إعلامياً- باب الجدل حول ولاء أحد أبرز نجوم الكرة الإيرانية، رغم بقائه خارج حسابات المونديال.